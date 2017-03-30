Новая остановка электричек появится по просьбе омичей

Минутную остановку будут делать пригородные поезда в Юнино Омской области. Отмечается, что она появится в расписании двух пригородных электропоездов – изменения внесены в движение поездов №6975 Петропавловск-Исилькуль и №6973 Исилькуль-Петропавловск (перевозка пассажиров с Юнино будет выполняться только до станции Исилькуль и обратно, для посадки/высадки предназначен первый вагон состава).