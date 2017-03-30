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Новая остановка электричек появится по просьбе омичей

30 марта 2017, 18:37
Длительность – 1 минута.

Учитывая многочисленные просьбы пассажиров пригородных поездов, а именно жителей Исилькульского района, в расписании двух электричек с 1 апреля по 31 мая появится новый остановочный пункт, сообщает служба коммуникативных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Минутную остановку будут делать пригородные поезда в Юнино Омской области. Отмечается, что она появится в расписании двух пригородных электропоездов – изменения внесены в движение поездов №6975 Петропавловск-Исилькуль и №6973 Исилькуль-Петропавловск (перевозка пассажиров с Юнино будет выполняться только до станции Исилькуль и обратно, для посадки/высадки предназначен первый вагон состава).

Более подробную информацию об изменениях, а также задать все интересующие вопросы, касающиеся расписания пригородных поездов, можно по телефонам (3812) 44-31-52 или обратиться в кассы ОАО «Омск-пригород», а также на официальном сайте пригородной компании.

Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Город
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