Новая остановка электричек появится по просьбе омичей

Учитывая многочисленные просьбы пассажиров пригородных поездов, а именно жителей Исилькульского района, в расписании двух электричек с 1 апреля по 31 мая появится новый остановочный пункт, сообщает служба коммуникативных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Минутную остановку будут делать пригородные поезда в Юнино Омской области. Отмечается, что она появится в расписании двух пригородных электропоездов – изменения внесены в движение поездов №6975 Петропавловск-Исилькуль и №6973 Исилькуль-Петропавловск (перевозка пассажиров с Юнино будет выполняться только до станции Исилькуль и обратно, для посадки/высадки предназначен первый вагон состава).
Более подробную информацию об изменениях, а также задать все интересующие вопросы, касающиеся расписания пригородных поездов, можно по телефонам (3812) 44-31-52 или обратиться в кассы ОАО «Омск-пригород», а также на официальном
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