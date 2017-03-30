Мы не подопытные кролики: омичи задыхаются от вони

Земли вблизи Надеждино используются под полигон с 2007 года. Примерно тогда местным жителям села в обмен на критику сделали скидку, «везите свой мусор бесплатно». Люди тогда обрадовались, однако мало кто предполагал, что два других полигона в Омске закроют, и весь мусор мегаполиса окажется «под носом» местных жителей. Главная норма – расстояние от поселения до полигона, которое по закону должно составлять два километра – учтена. Только ветра потянули в Надеждино.