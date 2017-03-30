Мы не подопытные кролики: омичи задыхаются от вони

В год Экологии омичи продолжают задыхаться от вони, причем на этот раз причиной резкого запаха стали не выбросы неизвестного предприятия, а оттаивающие отходы на мусорном полигоне. Ветер со стороны полигона в Надеждино приносит «отвратительный запах», который вызывает у местных жителей тошноту, аллергию, бронхит и другие заболевания. Накануне десятки протестующих вышли на митинг в Надеждино – с требованиями закрыть свалку.
«Мы против свалки!», «Свалку закройте!», «Как подопытные кролики! Хватит!», - скандирует толпа, основная масса которой - молодые родители с маленькими детьми, пожилые люди и домохозяйки. На их плакатах слоганы: «Долой свалку! дайте жизни!», «НЕТ полигону Т.Б.О.»
В Надеждино почти две тысячи жителей. В школе опустела половина классов: болеющих школьников все больше, из 20 человек занятия посещают 8-10. В фельдшерско-акушерском пункте села нельзя открыть форточку – вонь от свалки обостряет бронхит, а среди жалоб селян – целый букет заболеваний:
«Бронхиальная астма, сердечные заболевания, аллергические заболевания, ротавирусные заболевания», перечисляет Татьяна Моисеева, медицинский работник села Надеждино. – Нужно свалку убирать, пока не поздно».
Напомним, сегодня в Омске мусор принимают на трех площадках накопления, причем их ресурс ограничен 11 месяцами – по истечении срока отходы нужно вывозить на лицензированные мусорные полигоны. Которых в городе пока нет. Некоторые омские депутаты настаивают, что пора объявить «чрезвычайный режим», потому что через 11 месяцев или даже год лицензированных регионов не появится. Без оперативных мер по рекультивации свалок, Омску грозит «мусорный коллапс».
Земли вблизи Надеждино используются под полигон с 2007 года. Примерно тогда местным жителям села в обмен на критику сделали скидку, «везите свой мусор бесплатно». Люди тогда обрадовались, однако мало кто предполагал, что два других полигона в Омске закроют, и весь мусор мегаполиса окажется «под носом» местных жителей. Главная норма – расстояние от поселения до полигона, которое по закону должно составлять два километра – учтена. Только ветра потянули в Надеждино.
Официально этот полигон – 40 гектаров земли, сейчас здесь накапливают мусор, свозимый со всего города. Через одиннадцать месяцев мусор придется либо везти на лицензированный полигон, либо сортировать и перерабатывать. Какой сценарий событий ожидает жителей Надеждино – неизвестно, учитывая, что, как сообщает
По словам заведующей сельским детсадом Ларисы Силиной, «сил больше нет»:
«Эта весна мучает таянием свалки: Сейчас очень резкий перепад погоды. Ночью холодно, утром начинается оттепель. Этот сырой холодный воздух постоянно приносит нам отвратительный запах! Понимаете? Отвратительный! Вплоть до конца деревни».
Рядом с ней на митинге возмущается местный житель:
«Невозможно так жить! Дым этот, смог этот, вся эта бацильня! Дети болеют, все задыхаются. Кто вообще разрешил это делать?»
Рядом с полигоном крупным и мелким мусором завалены поля, целлофан болтается даже на столбах линии электропередач. На территории полигона слои отходов гниют прямо под солнцем, сообщает
Охранник полигона о запахе мусора говорит лаконично: «Немножко есть, это же свалка. Но гари нет, ничего не горит». Руководство полигона утверждает, что на полигоне «ничем не пахнет», а при работах соблюдены все нормы: делают постоянную рекультивацию, отсыпку отходов глиной. Пока местных жителей, задыхающихся от вони, уверяют, что воздух свежий, они подумывают о переезде.
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