Москва изучает две новые кандидатуры на пост мэра Омска

Число политиков, желающих занять кресло градоначальника на ближайшие несколько лет, стремительно прибывает. Согласно информации, полученной от собственных источников издания «Коммерческие вести» , губернатор Назаров предложил на согласование в Москву две новые кандидатуры на должность мэра Омска.