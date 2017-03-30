Москва изучает две новые кандидатуры на пост мэра Омска

Число политиков, желающих занять кресло градоначальника на ближайшие несколько лет, стремительно прибывает. Согласно информации, полученной от собственных источников издания
Кандидатами оказались генеральный директор компании «Планета-Центр» Александр Триппель, ранее занимавший должность министра экономики региона и министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.
Напомним, 15 февраля, во время своей ежегодной пресс-конференции Назаров назвал фамилии трех других кандидатов на пост мэра – Игорь Меркулов, Сергей Шелест и Александр Винокуров.
Официального подтверждения со стороны областного правительства по Триппелю и Куприянову пока нет. Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко назвала информацию о новых кандидатах полной ерундой.
Фото: Андрей Кутузов