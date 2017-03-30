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Москва изучает две новые кандидатуры на пост мэра Омска

30 марта 2017, 12:28
Новая информация.

Число политиков, желающих занять кресло градоначальника на ближайшие несколько лет, стремительно прибывает. Согласно информации, полученной от собственных источников издания «Коммерческие вести», губернатор Назаров предложил на согласование в Москву две новые кандидатуры на должность мэра Омска.

Кандидатами оказались генеральный директор компании «Планета-Центр» Александр Триппель, ранее занимавший должность министра экономики региона и министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.

Напомним, 15 февраля, во время своей ежегодной пресс-конференции Назаров назвал фамилии трех других кандидатов на пост мэра – Игорь Меркулов, Сергей Шелест и Александр Винокуров.

Официального подтверждения со стороны областного правительства по Триппелю и Куприянову пока нет. Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко назвала информацию о новых кандидатах полной ерундой.

Фото: Андрей Кутузов

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