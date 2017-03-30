Мэрия меняет схему движения на Левобережье у моста

В настоящее время движение конфликтующих транспортных потоков на указанном пересечении осуществляются в одной фазе светофорного цикла, то есть левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны Лукашевича, встречный прямой поток - по основному зеленому сигналу светофора. Специалисты установили, что данная схема движения может спровоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий.