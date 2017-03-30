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Мэрия меняет схему движения на Левобережье у моста

30 марта 2017, 17:05
С 4 апреля.

Светофорные объекты на пересечении улицы Крупской и дублера улицы Лукашевича с 4 апреля начнут работать по-новому. Об этом сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.

В настоящее время движение конфликтующих транспортных потоков на указанном пересечении осуществляются в одной фазе светофорного цикла, то есть левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны Лукашевича, встречный прямой поток - по основному зеленому сигналу светофора. Специалисты установили, что данная схема движения может спровоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий.

После внесения корректировки в режим работы светофорных объектов, движение будет организовано следующим образом: дополнительная светофорная секция будет предназначена для выполнения поворота налево с улицы Крупской со стороны улицы Лукашевича. По мнению специалистов, нововведение позволит исключить конфликт левого поворота и прямого встречного движения.

Водителям и пешеходам следует обратить особое внимание на эти изменения и учитывать их при движении на указанном перекрестке.

Фото: иллюстрация

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