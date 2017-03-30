Курс доллара обрушился до 2-летнего минимума

Сегодня, 30 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара впервые с середины июля 2015 года упал ниже 56,55 рублей.
Курс американской валюты в начале торговой сессии на бирже опускался до 56,36 рублей, подешевев на 25 копеек. Евро, снизившийся на 29 копеек, составил 60,63 рублей.
Что касается официального курса валют, установленного Центробанком России на 30 марта, то доллар составляет 57,0241 рублей, евро – 61,5347 рублей.
За последнюю неделю котировки «черного золота» марки Brent выросли на $2 за баррель. Сегодня стоимость сырья колеблется в диапазоне от $52,21 до $52,66.
Динамике цен нефти сорта WTI присущи аналогичные тенденции. За минувшую неделю стоимость сырья поднялась более чем на $2. Сегодня его цена находится в интервале от $49,47 до $49,72.
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Фото в тексте: investing.com