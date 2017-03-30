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Гадость, воняет, есть не буду! Чем кормят пациентов омских больниц

30 марта 2017, 16:07
Держитесь подальше от больничного пищеблока.

Не прошло и трех дней как в Калачинской районной больнице были обнаружены некачественные продукты питания. И вот, новый случай. На этот раз управление Россельхознадзора по Омской области выявило некачественную еду в «Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства».

Как выяснилось, в данном учреждении хранилось и использовалось 48,7 килограммов овсяных хлопьев «Геркулес». По мнению экспертов, продукт не соответствует требованиям норм по показателям влажности, кислотности и сорной примеси.

Проверяющие выдали руководителю учреждения предписание - устранить нарушения требований законодательства (Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).

По итогам экспертизы принято решение изъять продукцию из оборота. На сегодняшний день некачественные хлопья уничтожены.

Напомним, это не первый случай изъятия и уничтожения просроченных или некачественных продуктов в омских больницах. Только за три месяца 2017 года это уже шестое учреждение здравоохранения.

С начала 2017 года в сводках Россельхознадзора фигурируют Любинская и Нововаршавская районные больницы. 3 марта к этому списку присоединилась Называевская центральная районная больница (изъято 7,2 килограмма «Геркулеса»). Через 10 дней – Полтавская районная больница (изъято 16, 8 килограммов ячменной крупы и овсяных хлопьев). 27 марта – Калачинская районная больница (изъято 8,5 килограммов просроченных хлопьев «Геркулес»).

Что думают сами пациенты

Если взрослые пациенты чаще всего покорно едят в больницах «что дают», то дети реагируют на «больничное питание» значительно более эмоциональней.

Лишь два примера из жизни маленьких пациентов, которым пришлось распробовать больничное меню в марте 2017 года. «Впечатления» предоставлены редакции родителями детей:

Городская клиническая больница №3 (Советский округ), детское инфекционное отделение. Всё, что приносили 4-летней девочке из местной кухни «на пробу» (каша, суп, второе), вызывало следующую реакцию: «Гадость, воняет, я это есть не буду!» Кстати, насчет лечения, мнение больных совершенно противоположенное: и врачи, и медсестры внимательные, вежливые.

БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова» (Кировский округ), детское инфекционное отделение. Мальчик 11 лет после выписки три дня говорил о том, что кашу больше в жизни не будет есть: «На завтрак каша не вкусная, на ужин – не соленая и не сладкая. Думал, что если не выпишут, меня снова начнет рвать, но уже от каши».

Фото: иллюстрация

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