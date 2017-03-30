Гадость, воняет, есть не буду! Чем кормят пациентов омских больниц

БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова» (Кировский округ), детское инфекционное отделение. Мальчик 11 лет после выписки три дня говорил о том, что кашу больше в жизни не будет есть: «На завтрак каша не вкусная, на ужин – не соленая и не сладкая. Думал, что если не выпишут, меня снова начнет рвать, но уже от каши».