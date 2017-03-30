Дорога провалилась в Омске из-за резкого потепления, блокировав машины

Очередное сообщение о бездействии Управляющей компании, проигнорировавшей требование Госжилинспекции Омской области очистить придомовые территории от снега до 6 марта 2017 года.
Жалоба от жителей, проживающих в доме по адресу улица Бородина, 12/4, поступила на почту редакции портала Gorod55.ru. Согласно данным открытых источников этот дом находится в ведении УК ООО «ЖКХ “Сервис”» (лицензия №055 000023 от 22 апреля 2015 года).
Жители проблемного дома сообщают, что дорога в их дворе попросту «провалилась» - огромная толща неубранного снега и льда на дороге мгновенно превратилась в кашу, блокировав личный автотранспорт на придомовой парковке. Сейчас это «снежная каша» глубиной несколько десятков сантиметров. В ближайшее время здесь ожидается мощный разлив воды.
Жители дома по адресу Бородина, 12/4 не могут нормально ни подъехать, ни подойти к дому. Автолюбителям приходится возить с собой лопату или совсем отказываться от заезда в собственный двор. Те же, кто не успел выехать с придомовой парковки до «провала дороги», фактически остались без машин. Их попросту блокировало на территории стоянки.
«Чего проще – раз пройтись грейдером и вывезти, наконец, снег с территории двора! Но Управляющая компания нас полностью игнорирует и наверно ждет лета. Тогда вопрос: куда идут наши деньги, которые мы ей платим за обслуживание?»
Местные жители также интересуются, почему органы, которые обязаны следить за работой управляющих компаний в Омске, не принимают меры воздействия к нарушителям? В частности, к УК ООО «ЖКХ “Сервис”». Ранее, напомним, Госжилинспекция Омской области предупредила, что «в случае выявленных нарушений управляющим компаниям грозит ответственность в виде административного