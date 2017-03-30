Дорога провалилась в Омске из-за резкого потепления, блокировав машины

Жители дома по адресу Бородина, 12/4 не могут нормально ни подъехать, ни подойти к дому. Автолюбителям приходится возить с собой лопату или совсем отказываться от заезда в собственный двор. Те же, кто не успел выехать с придомовой парковки до «провала дороги», фактически остались без машин. Их попросту блокировало на территории стоянки.