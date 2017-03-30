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Авангард покинут ведущие хоккеисты

30 марта 2017, 19:48
Из-за истекающих контрактов.

В скором времени по истечению контракта омский «Авангард» могут покинуть защитники Никита Никитин и Михаил Григорьев, а также нападающих Дэвид Бут, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В нынешнем сезоне американец Дэвид Бут, который присоединился к «ястребам» уже по ходу сезона, провел в составе «Авангарда» 31 матч, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

Никита Никитин, вернувшийся в омский «Авангард» из-за океана, провел в КХЛ 51 встречу, записав себе в актив 3 заброшенные шайбы и 4 голевые передачи при показателе полезности «+1».

Михаил Григорьев, пополнивший состав «Авангарда», как и Дэвид Бут, по ходу сезона, выходил на лед с «ястребами» 13 раз и отметился лишь одной результативной передачей.

Срок действия контрактов этих хоккеистов истекает 30 апреля 2017 года. По информации источника агентства, продлевать соглашение с игроками руководство клуба не планирует, и это решение согласовано с новым наставником команды Андреем Скабелкой.


Фото: hawk.ru

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