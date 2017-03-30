Авангард может усилиться тремя игроками из Северной Америки

Омский «Авангард» может в следующем сезоне вернуть из-за океана своих воспитанников Дмитрия Жукенова, Дмитрия Соколова, Кирилла Семенова и Максима Мизюрина, сообщает «
Нынешний сезон Жукенов, Соколов и Мирюзин провели в юниорских лигах Северной Америки. В активе Соколова, выступавшего за Sudbury Wolves, в 64 матчах регулряного чемпионата OHL 72 (48+24) очка. Выступавшие в QMJHL Мирюзин (Val-d'Or Foreurs) и Жукенов (Chicoutimi Sagueneens) набрали 42 очка в 58 играх и 65 результативных баллов в 65 встречах соответственно.
Что касается Семенова, то он в нынешнем сезоне защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». В 60 матчах КХЛ нападающий забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.
По инсайдерской информации издания, эти хоккеисты могут быть привлечены к тренировкам с основной командой на первом предсезонном сборе. Далее кто-то из них получит в сезоне достаточно игрового времени в зависимости от решения тренерского штаба.
Фото: hawk.ru