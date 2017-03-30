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Авангард может усилиться тремя игроками из Северной Америки

30 марта 2017, 09:15
Инсайдерская информация.

Омский «Авангард» может в следующем сезоне вернуть из-за океана своих воспитанников Дмитрия Жукенова, Дмитрия Соколова, Кирилла Семенова и Максима Мизюрина, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Нынешний сезон Жукенов, Соколов и Мирюзин провели в юниорских лигах Северной Америки. В активе Соколова, выступавшего за Sudbury Wolves, в 64 матчах регулряного чемпионата OHL 72 (48+24) очка. Выступавшие в QMJHL Мирюзин (Val-d'Or Foreurs) и Жукенов (Chicoutimi Sagueneens) набрали 42 очка в 58 играх и 65 результативных баллов в 65 встречах соответственно.

Что касается Семенова, то он в нынешнем сезоне защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». В 60 матчах КХЛ нападающий забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.

По инсайдерской информации издания, эти хоккеисты могут быть привлечены к тренировкам с основной командой на первом предсезонном сборе. Далее кто-то из них получит в сезоне достаточно игрового времени в зависимости от решения тренерского штаба.


Фото: hawk.ru

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