Выставка Армянский импрессионизм открылась в Москве

Посетителям Музея русского импрессионизма представили произведения 22 армянских художников-импрессионистов из собраний Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и частных коллекций. Выставку, на которой собраны 58 произведений изобразительного искусства, открыл посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
Экспозиция «Армянский Импрессионизм» поражает удивительным наполнением, тонким стилем и вовлеченностью в европейскую культуру. По словам члена попечительского совета музея Рубена Геворкяна, ставшего одним из вдохновителей выставки, «когда входишь в зал, возникает ощущение, что оказался на Монмартре».
Однажды меценат и основатель музея Борис Минц, в очередной раз приехав в Ереван, зашел в Национальную галерею Армении, и «был просто заворожен десятками работ». Тогда основатель музея решил, что эти картины «обязательно нужно привезти в Россию», сообщают
Несмотря на то, что армянская школа живописи хорошо знакома московской публике, выставка, несомненно, актуальна: знания посетителей чаще всего ограничиваются Айвазовским, Якуловым, Сарьяном и более поздними представителями направления, в то время как живопись Армении прошлого столетия заслуживает большего внимания.
В числе главных открытий выставки назван художник Вардгес Суренянц, написавший портрет Анны Идельсон – созданная всего за несколько часов, работа, в отчасти климтовском исполнении, поражает глубиной и характером.
По словам основателя Минца, идея музея «возникла из чувства справедливости», а само понятие «импрессионизм» – спорно и «довольно неустойчиво»:
«Раньше я собирал картины по принципу «что нравится, то и покупаю», теперь занялся этим направлением целенаправленно. Многие картины привозятся с Запада, некоторые из них почти целый век не выставлялись в России», добавляет Минц.
Фото: newizv.ru