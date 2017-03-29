Выставка Армянский импрессионизм открылась в Москве

Однажды меценат и основатель музея Борис Минц, в очередной раз приехав в Ереван, зашел в Национальную галерею Армении, и «был просто заворожен десятками работ». Тогда основатель музея решил, что эти картины «обязательно нужно привезти в Россию», сообщают "Новые Известия" .