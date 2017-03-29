Выбросы в Омске: нас никто не защитит, если случится ЧП, и это пугает

Сегодня в северной промзоне Омска побывали представители науки, общественности и власти - с целью проверить степень загрязнения воздуха промышленными отходами. Делегацию на ОНПЗ возглавил первый заместитель министра природных ресурсов Александр Матненко.
Завод организовал доступ в парк сжиженных углеводородных газов, где используется этилмеркаптан, на реконструируемую битумную установку и буферный пруд предприятия. Замеры, проведенные специалистами Обь-Иртышского УГМС, «не показали превышения контролируемых параметров, в том числе этилмеркаптана», утверждают в Управлении корпоративных коммуникаций ОНПЗ.
Портал Gorod55.ru обратился за комментарием об итогах поездки к экологу, профессору Сергею Костареву, участвовавшему в данном мероприятии:
"Во время экскурсии по Нефтезаводу нам рассказывали и показывали те производства и места, которые в СМИ обозначены как подозрительные - это и установка по изготовлению битума, которая находится на реконструкции, и производство по подготовке бытового газа, где к нему добавляется меркаптан, и пруды-накопители, куда сбрасываются отходы с производств.
На прудах мы говорили с руководителем подразделения, которое как раз занимается выемкой отходов, с последующим размещением их рядом. Делается это для того, чтобы обследовать дно накопителя (оно из глины) и убедиться, что нет угрозы проникновения загрязнения в почву и подземные воды. С точки зрения нижегородца, они никак не влияют на ситуацию с вонью в городе, так как никаких меркаптанов у них нет.
Конечно, лично я не рассчитывал обнаружить источник выброса меркаптана, который травил наш город несколько недель, но мне было интересно посмотреть общее состояние дел и обсудить с экспертами возможные версии и ситуацию в целом.
По итогам поездки я ещё больше убедился, что нас никто не защитит, если произойдёт чрезвычайная ситуация и большое количество ядовитых веществ попадёт в воздух: никакой нормальной системы контроля и мониторинга нет, следовательно никто не узнает, когда, сколько и что именно выброшено в воздух. И это пугает.
Я считаю, что надо немедленно перестраивать всю систему контроля за экстремальными загрязнениями, чтобы мы могли немедленно получать информацию и действовать по определённому алгоритму. Иначе может случиться беда. И хорошо, что омичам "везёт" и мы обходимся без трагических последствий. Хотя вред самочувствию и здоровью - это тоже не повод для гордости", заключает Костарев.
Источник загрязнения воздуха по-прежнему не найден, но проверки продолжаются, хотя омичи уже не сообщают о резком запахе газа в городе. Ранее в Омске было зафиксировано 400-кратное превышение предельно допустимого содержания этилмеркаптана в воздухе, а горожане жаловались на головокружение, тошноту и общее ухудшение самочувствия.
Напомним, неделю назад на пресс-конференции о загрязнении воздуха и.о. руководителя регионального Росприроднадзора Сергей Еремин назвал "главного подозреваемого" - буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода.
В свою очередь, на ОНПЗ утверждают, что работы на буферном пруду (ремонт дамбы) ведутся в соответствии с требованиями промбезопасности и на экологию повлиять не могли:
«Проводимые работы также не могут являться причиной выделения каких-либо газов с резким химическим запахом, в том числе этилмеркаптана». Несмотря на то, что буферный пруд граничит с нерекультивированной свалкой Советского округа, на сопредельную территорию отложения не попадают.
В настоящий момент, по решению Советского районного суда, Омский НПЗ проводит инвентаризацию содержимого буферного пруда.
Фото: Андрей Кутузов