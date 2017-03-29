Выбросы в Омске: нас никто не защитит, если случится ЧП, и это пугает

На прудах мы говорили с руководителем подразделения, которое как раз занимается выемкой отходов, с последующим размещением их рядом. Делается это для того, чтобы обследовать дно накопителя (оно из глины) и убедиться, что нет угрозы проникновения загрязнения в почву и подземные воды. С точки зрения нижегородца, они никак не влияют на ситуацию с вонью в городе, так как никаких меркаптанов у них нет.