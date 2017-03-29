В Омске выявлены нарушения при переселении из аварийных домов

Кроме того, прокуратура обращает внимание мэрии на то, что в Омске расселены 202 аварийных дома, которые подлежат сносу. Однако, снесены всего лишь 68 домов. При этом администрация не принимает мер по обеспечению безопасности омичей вблизи таких строений и не ограничивает доступ на территорию посторонних.