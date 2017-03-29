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В Омске выявлены нарушения при переселении из аварийных домов

29 марта 2017, 11:21
Мэру направлено представление.

Прокурор Омска требует от мэрии устранить многочисленные нарушения законодательства при переселении людей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что местная власть не принимает необходимых мер по исполнению требований статьи 32 Жилищного кодекса РФ. А именно, по выкупу аварийного жилья у граждан, отказавшихся от квартир, приобретенных по Региональной адресной программе.

Отмечается, что с начала 2012 года признаны аврийнымии подлежащими сносу 150 домов, на включенных в адресную программу. По данным прокуратуры, мэрия не принимает мер по расселению этих домов.

Кроме того, прокуратура обращает внимание мэрии на то, что в Омске расселены 202 аварийных дома, которые подлежат сносу. Однако, снесены всего лишь 68 домов. При этом администрация не принимает мер по обеспечению безопасности омичей вблизи таких строений и не ограничивает доступ на территорию посторонних.

Прокурор направил мэру представление с требованием устранить нарушения.

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