Город55
ГлавноеВсе новости

В МЕГЕ обвалился потолок и затопило пол

29 марта 2017, 08:29
Инцидент в ТЦ.

Покупатели «МЕГИ» сообщают о дыре, образовавшейся в потолке одного из бутиков, кроме того, отмечается, что в коридорах и магазинах расставлены ведра.

Сообщения о затопленном магазине появились накануне в социальных сетях, также пользователи опубликовали снимки, сделанные на месте инцидента. Согласно предварительной информации, в одном из бутиков в потолке образовалась дыра, откуда течет вода.

На опубликованных снимках видно появившуюся в потолке дырку, а также несколько ведер, которые стоят под ней на полу.


Фото: vk.com/chp55




#Новости#Недвижимость#Главное#Город#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20