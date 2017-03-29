В МЕГЕ обвалился потолок и затопило пол

Покупатели «МЕГИ» сообщают о дыре, образовавшейся в потолке одного из бутиков, кроме того, отмечается, что в коридорах и магазинах расставлены ведра.
Сообщения о затопленном магазине появились накануне в социальных сетях, также пользователи опубликовали снимки, сделанные на месте инцидента. Согласно предварительной информации, в одном из бутиков в потолке образовалась дыра, откуда течет вода.
На опубликованных снимках видно появившуюся в потолке дырку, а также несколько ведер, которые стоят под ней на полу.
Фото: vk.com/chp55