Ударил бутылкой по голове и задушил: убийцу будут судить спустя 19 лет

Из материалов уголовного дела: гражданин Александр Я., имеющий 9 судимостей, в очередной раз отбывал наказание за убийство в колонии-поселении в Кемеровской области, сбежал из нее в августе 1998 года. Он приехал в Омск в сентябре того же года, недалеко от железнодорожного вокзала встретил незнакомого мужчину, который шел на колонку за водой. Заранее обдумав план хищения денежных средств на дорогу до Уфы у незнакомца, Я. предложил занести полную флягу с водой в дом. Там, обвиняемый взял куртку мужчины, но когда тот стал возмущаться, ударил его бутылкой по голове, а затем задушил. Тело спрятал в диван, из карманов вытащил 200 рублей и скрылся с места преступления, выехав в другой регион. Тело мужчины обнаружила сожительница спустя неделю.