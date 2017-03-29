Город55
ГлавноеВсе новости

Труп молодой женщины обнаружили застрявшим в решетке окна в Нефтяниках

29 марта 2017, 12:55
Ведется доследственная проверка.

Накануне в Омске около 8 часов в квартире дома, расположенного на проспекте Мира, тело 34-летней женщины обнаружили родственники. По данному факту следственные органы СК РФ начали проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено: ночью находившаяся в сильной степени алкогольного опьянения женщина из-за того, что у нее не было ключа от входной двери квартиры, которая была закрыта, пыталась выйти на улицу через окно расположенного на первом этаже жилья, но застряла между металлическими прутьями оконной решетки. Находящаяся с ней 55-летняя родственница, которая также пребывала в состоянии алкогольного опьянения, безуспешно пыталась помочь, но не смогла, после чего позвонила в службу спасения, но назвала неверный адрес и легла спать. Утром она обнаружила, что 34-летняя женщина скончалась.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. При осмотре тела погибшей судебно-медицинский эксперт видимых телесных повреждений не обнаружил. Согласно предварительным данным, причиной смерти 34-летней женщины могла стать компрессионная асфиксия, случившаяся в результате сдавливания грудной клетки.

В ходе судебно-медицинских исследований будет установлена точная причина смерти 34-летней женщины. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Омичам следователи настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, беречь свое здоровье и близких, а также вести здоровый образ жизни.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20