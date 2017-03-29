Труп молодой женщины обнаружили застрявшим в решетке окна в Нефтяниках

Предварительно установлено: ночью находившаяся в сильной степени алкогольного опьянения женщина из-за того, что у нее не было ключа от входной двери квартиры, которая была закрыта, пыталась выйти на улицу через окно расположенного на первом этаже жилья, но застряла между металлическими прутьями оконной решетки. Находящаяся с ней 55-летняя родственница, которая также пребывала в состоянии алкогольного опьянения, безуспешно пыталась помочь, но не смогла, после чего позвонила в службу спасения, но назвала неверный адрес и легла спать. Утром она обнаружила, что 34-летняя женщина скончалась.