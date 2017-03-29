Труп молодой женщины обнаружили застрявшим в решетке окна в Нефтяниках

Накануне в Омске около 8 часов в квартире дома, расположенного на проспекте Мира, тело 34-летней женщины обнаружили родственники. По данному факту следственные органы СК РФ начали проведение доследственной проверки.
Предварительно установлено: ночью находившаяся в сильной степени алкогольного опьянения женщина из-за того, что у нее не было ключа от входной двери квартиры, которая была закрыта, пыталась выйти на улицу через окно расположенного на первом этаже жилья, но застряла между металлическими прутьями оконной решетки. Находящаяся с ней 55-летняя родственница, которая также пребывала в состоянии алкогольного опьянения, безуспешно пыталась помочь, но не смогла, после чего позвонила в службу спасения, но назвала неверный адрес и легла спать. Утром она обнаружила, что 34-летняя женщина скончалась.
Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. При осмотре тела погибшей судебно-медицинский эксперт видимых телесных повреждений не обнаружил. Согласно предварительным данным, причиной смерти 34-летней женщины могла стать компрессионная асфиксия, случившаяся в результате сдавливания грудной клетки.
В ходе судебно-медицинских исследований будет установлена точная причина смерти 34-летней женщины. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Омичам следователи настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, беречь свое здоровье и близких, а также вести здоровый образ жизни.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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