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Снег в Омске не успевают вывозить, в грузовики загружают уже воду

29 марта 2017, 13:27
Цирк, да и только.

В то время как мэрия рапортует о рекордных показателях по вывозке снега с улиц Омска, очевидцы сообщают редакции порта Gorod55.ru о курьезной ситуации, которую они наблюдали на улице Чокана Валиханова:

«Накануне утром, 28 марта, около 7:30, гуляли с собакой в районе улицы Чокана Валиханова. И наблюдали, как рабочие кидают лопатами в грузовик снег с дороги. И не просто снег, а снежную кашу с водой и грязью. Она таяла прямо в момент погрузки, выливаясь уже водой из кузова и с лопат обратно на дорогу. Но рабочие упорно продолжали "уборку снега". К сожалению, сфотографировать этот цирк нам не удалось. Потому что пришлось уворачиваться и нам, и собаке, от грязных брызг и потоков воды "снегоуборщиков". Было бы интересно узнать, чей это грузовик и чьи рабочие. Они еще наверно отвезли эту снежную воду на какую-нибудь свалку и там "выгрузили" то, что осталось в кузове, то есть воздух. Карту с указанием места уборки прилагаем».


К сожалению, очевидцам не удалось снять на видео процесс снегоуборки в Центральном округе Омска, поэтому редакция предлагает сбрасывать фото и видео материалы со схожими историями (с указанием адресов и номеров грузовых машин) в сообщество https://vk.com/news_gorod55. Будем совместно выяснять, кто из должностных лиц санкционирует подобный «цирк».


Верхнее фото: иллюстрация

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