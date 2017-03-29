Снег в Омске не успевают вывозить, в грузовики загружают уже воду

«Накануне утром, 28 марта, около 7:30, гуляли с собакой в районе улицы Чокана Валиханова. И наблюдали, как рабочие кидают лопатами в грузовик снег с дороги. И не просто снег, а снежную кашу с водой и грязью. Она таяла прямо в момент погрузки, выливаясь уже водой из кузова и с лопат обратно на дорогу. Но рабочие упорно продолжали "уборку снега". К сожалению, сфотографировать этот цирк нам не удалось. Потому что пришлось уворачиваться и нам, и собаке, от грязных брызг и потоков воды "снегоуборщиков". Было бы интересно узнать, чей это грузовик и чьи рабочие. Они еще наверно отвезли эту снежную воду на какую-нибудь свалку и там "выгрузили" то, что осталось в кузове, то есть воздух. Карту с указанием места уборки прилагаем».