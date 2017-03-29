Скандал с дорогами в Омске: УФАС доказывает картельный сговор

«Данные организации были зарегистрированы практически по одному адресу, заявки на аукцион подавались с одного IP-адреса, причем заявки подавал фактически один человек – по трудовому договору он работал со всеми этими организациями – уже все это вызывает вопросы. Представители подрядчиков на предыдущих заседаниях объясняли это тем, что законодательство позволяет человеку по трудовому договору работать и здесь, и здесь, и здесь, и здесь.