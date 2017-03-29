Скандал с дорогами в Омске: УФАС доказывает картельный сговор

Сегодня утром, 29 марта, в омском УФАС состоялось очередное заседание по делу о картельном сговоре при распределении подрядов на ремонт дорог. Заявление о том, что торги прошли «не на самых выгодных условиях» и «при отсутствии конкурентной борьбы» в ведомстве рассматривают с ноября 2016 года.
Напомним, признаки картельного сговора выявлены при анализе документации контрактов, заключенных годом ранее на услуги по строительству капремонту омских дорог. В качестве подозреваемых активистами общественной организации «Оплот» заявлены девять фирм, которые якобы могли войти в картель. В свою очередь, УФАС ведет расследование в отношении шести подрядных организаций; позднее выявлено два новых фигуранта.
Дело в отношении организаций «Сибирский региональный союз», «РосСтройГрупп», «Автодорсервис», «АРТ РемСтрой», «ВЕЛЕС» и строительной фирмы «Континент» возбуждено по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно – запрета на соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
Комментарий по итогам заседания УФАС журналистам дал Дмитрий Сахань, сопредседатель общественной организации «Оплота», руководитель проекта «Дорожный контроль»:
[Заседание вновь перенесли. Как долго еще будет идти процесс, как движется дело?]
«Мне как представителю общественной организации сложно говорить, долго или недолго будет идти процесс. Лучше комиссии задать этот вопрос. Им необходимо доказать причинно-следственную связь, именно документально. Это сложный процесс. Поэтому пока ждем».
Вопрос, действительно ли подрядчики не предоставили запрашиваемую в рамках дела документацию специально для затягивания процесса, Сахань комментировать отказался.
На вопрос портала Gorod55.ru о том, как появились подозрения в картельном сговоре, Сахань сообщил следующее:
«Данные организации были зарегистрированы практически по одному адресу, заявки на аукцион подавались с одного IP-адреса, причем заявки подавал фактически один человек – по трудовому договору он работал со всеми этими организациями – уже все это вызывает вопросы. Представители подрядчиков на предыдущих заседаниях объясняли это тем, что законодательство позволяет человеку по трудовому договору работать и здесь, и здесь, и здесь, и здесь.
Мне как представителю общественной организации, еще раз говорю, выводы какие-то делать не стоит. Это сделают определенные надзорные органы, которые занимаются расследованием. Они же и вынесут вердикт, правы ли мы в своих подозрениях или нет».
Ранее портал Gorod55.ru сообщал со ссылкой на руководителя Омского УФАС Вадима Кабаненко, что из-за отсутствия конкуренции контракты с победителями аукционов заключили по максимально возможной начальной цене. Рассмотрение дела идет уже пятый месяц из заявленных девяти: длительный срок связан с необходимостью сбора доказательств.
«Мы запрашиваем информацию непосредственно у наших ответчиков, работаем с налоговой инспекцией и другими органами, в том числе правоохранительными. Мы должны направить запрос, получить на него ответ, все это проанализировать», поясняет Кабаненко. Так, например, и сегодня – заседание перенесено, поскольку подрядчики не предоставили документы, запрошенные в рамках дела.
Поскольку денежные средства уже освоены, а дороги построены, в УФАС оценивают, был ли в результате действий организаций-подрядчиков причинен ущерб государству. Размер вероятного штрафа в ведомстве пока не называют, но уверяют, что он «может быть приличным» - от 1 до 15% от размера заказа, который подозреваемые в сговоре получили и освоили. Если сговор установят в одних торгах – это одна сумма, если в нескольких – уже иная.
Добавим также, что в 2017 году сменился заказчик услуг по ремонту дорог – если в прошлом году торги проводила мэрия Омска, то сейчас «деньги будут отторговываться Главным управлением контрактной системы Омской области», как сообщал Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса Минстроя Омской области. Торги на очередной ремонт дорог планируется проводить в апреле.
Фото: Андрей Кутузов