Сергей Катырин: банки слабо защищают интересы предпринимателей

Банковский рынок заслуживает особого внимания в плане конкуренции, пресечения антимонопольных нарушений и снятия административных препятствий, об этом на съезде Ассоциации российских банков рассказал
По словам Сергея Катырина, есть три существенных фактора для малого и среднего бизнеса в развитии банковской системы.
Первое, разрабатываемый сегодня в Госдуме закон о создании многоуровневой банковской системы. После принятия этого законопроекта будет расширено кредитование малого и среднего предпринимательства, считает Катырин. Но, при этом будут ограничены некоторые возможности банков. Главное не допустить нарушения ключевых принципов конкуренции на банковском рынке.
Второе, на чем акцентирует внимание Сергей Катырин - необходимость избавиться от консервативного подхода к регулированию банковских учреждений. Например, предприятие модернизирует основные фонды, его финансовые показатели на какое то время ухудшаются, снижаются объемы выпускаемой продукции. Для компаний это нармальная ситуация. Банке же в этом случае вынуждены выделять большие резервы по выданным на такие цели кредитам. Отсюда получается, что финансовым организациям выгоднее кредитовать торгово-сервисные компании, чем производство. Бизнес ждет, что снижение инфляции и улучшение ликвидности приведут к тому, что банки начнут предоставлять займы для реального сектора экономики по доступным ставкам.
Еще один вопрос, затронутый президентом ТПП, отзыв лицензий у банковских организаций. Банки слабо защищают интересы предпринимателей. В случае отзыва лицензии, бизнесмены – это кредиторы третье очереди, зачастую они получают свои деньги не полностью. Вклады частных лиц до 1,4 миллиона рублей застрахованы, у предпринимателей такой защиты нет. Поэтому объединения предпринимателей предложили добавить в комплексный план работы Правительства РФ на этот год пункт о законодательном введении страхования вкладов и счетов микро и малого бизнеса. С величиной страховой суммы, как и у физических лиц – 1.4 миллиона рублей.
Фото: kremlin.ru