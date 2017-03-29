Город55
ГлавноеВсе новости

Сергей Катырин: банки слабо защищают интересы предпринимателей

29 марта 2017, 14:54
Сергей Катырин: банки слабо защищают интересы предпринимателей

Банковский рынок заслуживает особого внимания в плане конкуренции, пресечения антимонопольных нарушений и снятия административных препятствий, об этом на съезде Ассоциации российских банков рассказал «Новым известиям» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По словам Сергея Катырина, есть три существенных фактора для малого и среднего бизнеса в развитии банковской системы.

Первое, разрабатываемый сегодня в Госдуме закон о создании многоуровневой банковской системы. После принятия этого законопроекта будет расширено кредитование малого и среднего предпринимательства, считает Катырин. Но, при этом будут ограничены некоторые возможности банков. Главное не допустить нарушения ключевых принципов конкуренции на банковском рынке.

Второе, на чем акцентирует внимание Сергей Катырин - необходимость избавиться от консервативного подхода к регулированию банковских учреждений. Например, предприятие модернизирует основные фонды, его финансовые показатели на какое то время ухудшаются, снижаются объемы выпускаемой продукции. Для компаний это нармальная ситуация. Банке же в этом случае вынуждены выделять большие резервы по выданным на такие цели кредитам. Отсюда получается, что финансовым организациям выгоднее кредитовать торгово-сервисные компании, чем производство. Бизнес ждет, что снижение инфляции и улучшение ликвидности приведут к тому, что банки начнут предоставлять займы для реального сектора экономики по доступным ставкам.

Еще один вопрос, затронутый президентом ТПП, отзыв лицензий у банковских организаций. Банки слабо защищают интересы предпринимателей. В случае отзыва лицензии, бизнесмены – это кредиторы третье очереди, зачастую они получают свои деньги не полностью. Вклады частных лиц до 1,4 миллиона рублей застрахованы, у предпринимателей такой защиты нет. Поэтому объединения предпринимателей предложили добавить в комплексный план работы Правительства РФ на этот год пункт о законодательном введении страхования вкладов и счетов микро и малого бизнеса. С величиной страховой суммы, как и у физических лиц – 1.4 миллиона рублей.

Фото: kremlin.ru

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20