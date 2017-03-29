Сергей Катырин: банки слабо защищают интересы предпринимателей

Второе, на чем акцентирует внимание Сергей Катырин - необходимость избавиться от консервативного подхода к регулированию банковских учреждений. Например, предприятие модернизирует основные фонды, его финансовые показатели на какое то время ухудшаются, снижаются объемы выпускаемой продукции. Для компаний это нармальная ситуация. Банке же в этом случае вынуждены выделять большие резервы по выданным на такие цели кредитам. Отсюда получается, что финансовым организациям выгоднее кредитовать торгово-сервисные компании, чем производство. Бизнес ждет, что снижение инфляции и улучшение ликвидности приведут к тому, что банки начнут предоставлять займы для реального сектора экономики по доступным ставкам.