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Проваливший сезон в Сибири Скабелка стал главным тренером Авангарда

29 марта 2017, 21:59
Долгосрочный контракт.

Андрей Скабелка назначен главным тренером омского «Авангарда». С 46-летним белорусским специалистом заключен долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Прежним клубом Андрея Скабелки является новосибирская «Сибирь», в которой специалист работал на протяжении трех сезонов. Наиболее весомыми достижениями клуба под руководством белорусского специалиста являются 2-е место на Востоке по итогам «регулярки» и выход в финал конференции в сезоне 2014/15

Нынешний сезон Андрей Скабелка в «Сибири» провалил. Новосибирский клуб, заняв 9-ю позицию на Востоке, остановился в шаге от попадания в плей-офф Кубка Гагарина. Омский «Авангард» под руководством Канарейкина, который ранее покинул пост, дошел до четвертьфинала турнира, где уступил казанскому «Ак Барсу».


Фото: hcsibir.ru

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