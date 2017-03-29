Проваливший сезон в Сибири Скабелка стал главным тренером Авангарда

Прежним клубом Андрея Скабелки является новосибирская «Сибирь», в которой специалист работал на протяжении трех сезонов. Наиболее весомыми достижениями клуба под руководством белорусского специалиста являются 2-е место на Востоке по итогам «регулярки» и выход в финал конференции в сезоне 2014/15