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ОНПЗ заявил о формальных нарушениях. Кто получает деньги за выбросы

29 марта 2017, 15:02
Документ о временном разрешении.

История с расследованием выбросов, произошедших в Омске весной 2017 года, продолжается. Со своей стороны Управление корпоративных коммуникаций Омского Нефтеперерабатывающего завода информирует, что «проверка Росприроднадзора не выявила сверхнормативных выбросов на ОНПЗ» и «все выявленные нарушения носят сугубо формальный характер».

Поясняется также, что ОНПЗ «имеет утвержденный в установленном порядке Управлением Росприроднадзора по Омской области проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) до 2018 года». Согласно этому документу, осуществляется контроль за всеми производственными объектами завода, а также на основании него вносятся «экологические платежи в городской бюджет». Эта бумага также служит основанием для получения ежегодного временного разрешения на выбросы.

Заявка на получение нового разрешения была подана в сентябре 2016 года до истечения срока действия предыдущего документа. Но от территориального органа Росприроднадзора был получен отказ в выдаче разрешения «по формальным основаниям». В настоящее время новый проект разрешения разработан и проходит экспертизу.

Представители Нефтезавода уточняют, что «данное разрешение носит технический оформительский характер и не влияет на объем воздействия производства на окружающую среду».

«Таким образом, проверка не установила сверхнормативные выбросы, а выявленные РПН нарушения носят формальный характер», - говорится в релизе пресс-службы АО "Газпромнефть-ОНПЗ".

#Новости#Экология#Город#Технологии#Бизнес#Общество
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