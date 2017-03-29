ОНПЗ заявил о формальных нарушениях. Кто получает деньги за выбросы

Поясняется также, что ОНПЗ «имеет утвержденный в установленном порядке Управлением Росприроднадзора по Омской области проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) до 2018 года». Согласно этому документу, осуществляется контроль за всеми производственными объектами завода, а также на основании него вносятся «экологические платежи в городской бюджет». Эта бумага также служит основанием для получения ежегодного временного разрешения на выбросы.