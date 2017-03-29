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Омский регион вымирает: смертность превысила рождаемость

29 марта 2017, 16:05
Оперативные данные.

За первые два месяца 2017 года (январь-февраль) в Омском регионе зафиксирована естественная убыль населения. Оперативные данные по этому поводу представил Омскстат.

Ведомство сообщает, что число умерших превысило число родившихся, с разницей в 1034 человек.

Органы ЗАГС за указанный временной промежуток зарегистрировали 3568 случаев рождения детей и 4602 – смерти. Отсюда следует, что общий коэффициент рождаемости равен 11,2 промилле, а смертности – 14,4 промилле.

Кроме этого, омичи вступили в брак 1533 раза, а разводов зафиксировано 1257. Из расчёта на 1000 жителей приходится по усредненным показателям 5 браков и 4 развода.


Фото: иллюстрация

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