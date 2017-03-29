Омск заливает дождями, синоптики предупреждают о сильном похолодании

В четверг, 30 марта, ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов, гололед. В дневные часы столбик термометра поднимется до +2…+7 градусов. Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.