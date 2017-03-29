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Омск заливает дождями, синоптики предупреждают о сильном похолодании

29 марта 2017, 20:06
Прогноз погоды.

В ближайшие трое суток в Омском регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, похолодание вплоть до -12 градусов, а также сильный ветер с порывами до 23 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

За минувшие сутки, 28 марта, в Омске выпало 7 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, перекрыв суточный максимум. Большее количество осадков зафиксировано лишь в Таре и Большеречье – 8 мм. Ожидается, что период неустойчивой погоды сохранится в регионе до 4 апреля.

В четверг, 30 марта, ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов, гололед. В дневные часы столбик термометра поднимется до +2…+7 градусов. Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу, 31 марта, ночная температура воздуха составит -2…-7 градусов, днем ожидается потепление до -2…+3 градусов. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, порывы ветра местами будут достигать 18-23 м/с.

В субботу, 1 апреля, температура воздуха в ночные часы опустится до -7 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0…-5. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 13-18 м/с.

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