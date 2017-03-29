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Омск к 9 мая украсят светящимися фигурами жирафов и кроликов

29 марта 2017, 12:24
Концепция оформления.

В Омске утверждена концепция праздничного художественного оформления города к годовщине Победы. Визуальный стиль праздника, логотип и ключевые элементы оформления, а также рекомендации по типографике разработали в департаменте имущественных отношений Омска.

В документе представлены примеры оформления зданий в городе, печатной и сувенирной продукции, также образцы тематической социальной рекламы (на билбордах и сити-форматах).

Необычными для Омска станут объекты современной урбанистики - светящиеся скульптуры животных, кроликов и жирафов. В числе арт-объектов представлены огромные тюльпаны размером с Омские ворота и светящийся фонтан в сквере напротив Академии Транспорта.





В качестве центрального элемента логотипа праздника выбрана цифра "9", стилизованная под вечный огонь, используются георгиевская лента и лавровая ветвь, ставшие для России уже традиционными символами. На сайте мэрии представлены концепция и брендбук оформления.


Данные документы городская администрация рекомендует омским предпринимателям и прочим хозяйствующим субъектам "для ознакомления и руководства в работе".

Фото: скрин концепции

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