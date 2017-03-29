На 4-летнего мальчика в Омске упала глыба снега, ушибы головы и тела



В связи со сложившимися погодными условиями, следственные органы просят омичей быть предельно внимательными: во-первых, обратить внимание на свисающие с крыш домов и зданий сосульки и наледь поясните детям, что они представляют собой опасность, что ни в коем случае нельзя заходить за ограждения, такие места лучше обходить стороной. Если при движении по тротуару вы все же услышите шум сверху, останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось нельзя – возможно, это сходит снег или ледяная глыба. В этом случае необходимо прижаться к стене, чтобы козырек крыши мог послужить укрытием. Чтобы в дальнейшем избежать травматизма, родители просто обязаны научить детей соблюдать правила нахождения вблизи домов и зданий.

