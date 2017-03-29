На 4-летнего мальчика в Омске упала глыба снега, ушибы головы и тела

Инцидент произошел 27 марта в 19:30 на улице Пригородная: с крыши многоэтажного дома на 4-летнего мальчика упала снежная масса. По данному факту следственные органы назначили и проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
Основанием для назначения и проведения проверки стало заявление матери ребенка.
Предварительно, мальчик получил ушибы головы и тела, ему понадобилась и была оказана медицинская помощь. В ходе следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников Управляющей компании по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 238 Уголовного кодекса России, а результатом станет решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
В связи со сложившимися погодными условиями, следственные органы просят омичей быть предельно внимательными: во-первых, обратить внимание на свисающие с крыш домов и зданий сосульки и наледь поясните детям, что они представляют собой опасность, что ни в коем случае нельзя заходить за ограждения, такие места лучше обходить стороной. Если при движении по тротуару вы все же услышите шум сверху, останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось нельзя – возможно, это сходит снег или ледяная глыба. В этом случае необходимо прижаться к стене, чтобы козырек крыши мог послужить укрытием. Чтобы в дальнейшем избежать травматизма, родители просто обязаны научить детей соблюдать правила нахождения вблизи домов и зданий.
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