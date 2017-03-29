Кандидат в мэры Омска назвал шестерку влиятельнейших людей города

- Я назову, например, Голушко, Морев, Поляков, Павлов, Латария, Сутягинский и еще два десятка фамилий. За этими людьми стоят промышленные предприятия, стоят рабочие места, налоги. Эти люди живут в нашем городе, они вышли корнями из города. Поэтому работа с этой категорией потенциальных избирателей она должна быть в повестке любого кандидата в мэры.