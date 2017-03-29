Кандидат в мэры Омска назвал шестерку влиятельнейших людей города

Сегодня , 29 марта, в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра Омска подал документы депутат Заксобрания Игорь Антропенко. После подачи документов он провел брифинг для журналистов.
Антропенко отметил, что перед подачей документов не вел ни с кем консультаций, но теперь планирует этим заняться. Он ожидает получить поддержку «Единой России», уточнив, что предварительных консультаций с региональным руководством единороссов у него не было.
Также Антропенко планирует в ближайшее время обратиться к различным группам влияния в Омске. По его словам, будущий градоначальник просто обязан «выстроить понятные отношения с каждой группой влияния».
- Я назову, например, Голушко, Морев, Поляков, Павлов, Латария, Сутягинский и еще два десятка фамилий. За этими людьми стоят промышленные предприятия, стоят рабочие места, налоги. Эти люди живут в нашем городе, они вышли корнями из города. Поэтому работа с этой категорией потенциальных избирателей она должна быть в повестке любого кандидата в мэры.
Готов Антропенко обратиться за поддержкой и к региональной власти, к губернатору. По его словам, власть должна понять, что он не является противостоящим элемент. А если для реализации задач потребуется утратить статус беспартийного, коим он является на сегодняшний день, готов сделать это немедленно.
- У меня нет за спиной никакой силы. Я не представляю никакую группу влияния. Можно сказать, что я равноудаленный кандидат, - подчеркнул кандидат в мэры.