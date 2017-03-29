Акцию в поддержку сборной России по футболу запустил «Советский спорт»

Акцию в поддержку национальной сборной России по футболу начинает «
Любой, кто любит футбол, верит в то, что сборная России по футболу способна на большее, и готов поддерживать нашу команду не только после побед, может присоединиться к данной акции и принять участие в фотоконкурсе, направленном на поддержку российской футбольной дружины.
Для того чтобы стать участником фотоконкурса следует сделать снимок, на котором вы или ваши друзья поддерживают футбольную сборную России, затем фотографию нужно разместить в социальных сетях с хэштегом #поддержимсборную.
Результаты первого этапа конкурса станут известны 30 марта. Победители и наиболее активные участники получат призы от «Советского спорта».
Фото: sovsport.ru