За вывоз мусора из Омска мэрия заплатит 9,2 миллиона рублей

Напомним, как сообщал портал Gorod55.ru, на начало 2017 года в Омском регионе более тысячи несанкционированных свалок, два года назад в Минприроды сообщали всего о 500. По оценкам экспертов, на несанкционированные свалки попадают около 30-40% всех ТКО, и с закрытием Надеждинского полигона Омск в очередной раз ждет мусорного коллапса.