За вывоз мусора из Омска мэрия заплатит 9,2 миллиона рублей

Накануне, 27 марта, администрация Омска объявила три открытых аукциона на «оказание услуг по накоплению твердых коммунальных отходов». Заказчик - Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
Всего из бюджета города на данные цели из городского бюджета направят 600 тысяч рублей, 806,15 тысяч рублей и 1,8 миллионов рублей - в общей сложности 3 206 150 рублей. За счет данных средств в мэрии планируют обеспечить 5 тысяч кубических метров, 2,1 тонну и 15 тысяч кубических метров соответственно.
Прием заявок продлится до 4 апреля, аукционы пройдут 10 апреля. В соответствии с конкурсной документацией подрядчик, с которым будет заключен контракт, обязуется ежедневно оказывать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов - с дня подписания договора до 25 декабря текущего года.
Вывоз подрядчик обязуется осуществлять на собственную площадку (одну или несколько), перевозя мусор собственным транспортом. В дальнейшем, по истечении срока оказания услуг, вывезенные отходы перейдут в собственность подрядчика: за последующую утилизацию ТКО заказчик затрат не несет.
Ранее, в мэрии подвели итоги аналогичного аукциона с контрактом стоимостью 6 миллионов рублей. Подрядчиком на оказание услуг накопления ТКО стала ООО «Омская клининговая компания «Норма Плюс».
Напомним, как сообщал портал Gorod55.ru, на начало 2017 года в Омском регионе более тысячи несанкционированных свалок, два года назад в Минприроды сообщали всего о 500. По оценкам экспертов, на несанкционированные свалки попадают около 30-40% всех ТКО, и с закрытием Надеждинского полигона Омск в очередной раз ждет мусорного коллапса.
По данным приложения к "Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области", суммарный объем мусора, накопленного на территории омских свалок, составляет 32 159 310, 1 тысяч тонн. При этом общая мощность всех 1039 объектов составляет 897 721,14 тысяч тонн в год, в среднем значении - 2 003 тысячи тонн в год.
Совокупная площадь объектов размещения отходов в регионе составляет 18 403,88 гектара, или 184 квадратных километра. Для сравнения: площадь Омска - 573 квадратных километра. Четкого ответа, как избавить Омск от "засилия" мусора в долгосрочной перспективе, пока нет.
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