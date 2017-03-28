В мэрии рассказали, для кого питерцы делают новую маршрутную сеть

Накануне глава департамента транспорта Алексей Мартыненко рассказал о том, как будут идти работы по проектированию новой маршрутной сети.
По его словам, на этой неделе в Омск прибудут представители Санкт-Петербургского государственного университета (победитель конкурса на выполнение работ). На встрече в департаменте будет разработан конкретный порядок действий.
- У нас есть вопросы. Кто будет заниматься изучением пассажиропотока, кто будет формировать его. Хотелось бы получить некий план разработки маршрутной сети, что бы мы понимали, чтобы у нас были контрольные точки. И раз в месяц мы бы могли контролировать, где мы находимся, в какой стадии разработки.
Планируется, что в течение шести месяцев, до октября 2017 года, исполнителем работ будет проведено изучение потребности населения в регулярных перевозках, формирование модели маршрутной сети с рекомендуемым количеством транспортных средств по классам и вместимости, прогнозируемой себестоимостью перевозки и оптимальным распределением маршрутов по видам перевозок.
После выбора модели маршрутной сети и утверждения нового реестра, будет проведен открытый конкурс и заключены муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок по новым маршрутам.
При работе над новой маршрутной сетью, по словам Мартыненко, учтут и мнения омичей. Будет проведен опрос, изучат привычные маршруты перемещения жителей. Определят, так называемые, точки притяжения пассажиропотока.
- Мы разрабатываем маршрутную сеть не для департамента, не для какого-то перевозчика, либо муниципальных предприятий, мы разрабатываем ее для жителей города Омска. Качество и безопасность – вот два кита, на которые мы ориентируемся, - отметил руководитель департамента транспорта.