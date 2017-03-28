В мэрии рассказали, для кого питерцы делают новую маршрутную сеть

- У нас есть вопросы. Кто будет заниматься изучением пассажиропотока, кто будет формировать его. Хотелось бы получить некий план разработки маршрутной сети, что бы мы понимали, чтобы у нас были контрольные точки. И раз в месяц мы бы могли контролировать, где мы находимся, в какой стадии разработки.