Ушла под воду улица в центре Омска, отремонтированная в 2016 году

«Что был ремонт, что не было. Как были громадные лужи, так они и остались. Машины в воде, люди через пешеходные переходы идут тоже в воде. Деньги потрачены впустую. Должны же быть гарантийные обязательства у подрядчиков. Или мэрия опять забыла включить это в контракт и теперь снова надо ремонтировать уже отремонтированное за деньги?..»