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Ушла под воду улица в центре Омска, отремонтированная в 2016 году

28 марта 2017, 11:56
Гарантия или не гарантия?..

Дорогостоящий ремонт омских магистралей, выполненный в 2016 году, демонстрирует негативные результаты в текущем, 2017-м. Об этом, напомним, портал информировал в материале «Эксперты пока не видят смысла исправлять провалы на дорогах Омска».

Очередной сигнал получен редакцией от жителей Центрального округа, проживающих в районе перекрестка «Два поэта» (улицы Пушкина и Маяковского). Здесь, напомним, ремонт дорожного покрытия был произведен в июле 2016 года.

Сразу после окончания основных асфальтовых работ по улице Пушкина горожане сигнализировали: в районе перекрестка вода как собиралась до ремонта, так и продолжает собираться!

Дорожники что-то попытались доделать, но к положительному результату это не привело.


И вот уже весной 2017 года в районе перекрестка Пушкина-Маяковского, как сообщают очевидцы, всё вновь ушло под воду:

«Что был ремонт, что не было. Как были громадные лужи, так они и остались. Машины в воде, люди через пешеходные переходы идут тоже в воде. Деньги потрачены впустую. Должны же быть гарантийные обязательства у подрядчиков. Или мэрия опять забыла включить это в контракт и теперь снова надо ремонтировать уже отремонтированное за деньги?..»


#Новости#Стройка#Город#Авто#Общество
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