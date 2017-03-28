Центробанк РФ уронил официальный курс доллара

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на среду, 29 марта. Стоит отметить, что американская валюта, решением регулятора, опустилась сразу ниже 57 рублей.
Официальный курс евро опустился на 15 копеек - до 61,81 рубля, курс доллара – на 9 копеек - до 56,93 рубля. Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) снизилась на 11,59 копейки - до 59,12 рубля.
Напомним, в минувшую пятницу
Нефтяные котировки элитной марки Brent сегодня растут, на максимуме «черное золото» этой марки достигало отметки в $51,37 за баррель, что более чем на доллар превышает уровень, зафиксированный накануне, 27 марта.
Аналогичная тенденция присуща и нефти сорта WTI, которая на максимуме достигала отметки в $48,2 за баррель, что менее чем на доллар выше зафиксированного накануне показателя.
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Фото в тексте: investing.com