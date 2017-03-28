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Центробанк РФ уронил официальный курс доллара

28 марта 2017, 18:02
Рубль укрепил позиции.

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на среду, 29 марта. Стоит отметить, что американская валюта, решением регулятора, опустилась сразу ниже 57 рублей.

Официальный курс евро опустился на 15 копеек - до 61,81 рубля, курс доллара – на 9 копеек - до 56,93 рубля. Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) снизилась на 11,59 копейки - до 59,12 рубля.

Напомним, в минувшую пятницу Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 10% до 9,75% впервые за полгода. Следующее заседание совета директоров регулятора состоится 28 апреля.

Нефтяные котировки элитной марки Brent сегодня растут, на максимуме «черное золото» этой марки достигало отметки в $51,37 за баррель, что более чем на доллар превышает уровень, зафиксированный накануне, 27 марта.


Аналогичная тенденция присуща и нефти сорта WTI, которая на максимуме достигала отметки в $48,2 за баррель, что менее чем на доллар выше зафиксированного накануне показателя.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com

#Новости#Бизнес#Общество
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