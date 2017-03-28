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Три простых правила успешной торговли на бирже

28 марта 2017, 11:49
Три простых правила успешной торговли на бирже

Торговля на бирже представляет живой интерес для всех тех, кто ищет новые способы заработка, который будет зависеть только от него самого.

Ирина Махова, директор Омского филиала «БКС Премьер»:
Успешная «игра» на бирже – это далеко не только удача. Вступая в торговлю на бирже необходимо следовать трем простым правилам:

Первое. Необходимо выбрать надежную брокерскую компанию. Начните с рейтинга надежности для брокерской компании – это своего рода планка, опускаться ниже которой чревато потерей привлекательности. Именно поэтому лидеры рынка имеют высокий рейтинг надежности и из года в год его подтверждают. Многое о брокере говорит срок, в течение которого он действует на рынке. Если брокер пережил кризисы 1998 и 2008 годов, значит, его бизнес устойчив к глобальным катаклизмам.

Второе. Необходимо освоить теорию. Не стоит лениться изучить принципы работы биржи, на которой вы хотите торговать, и тем более обращаться с вопросами «гуру» торгов и биржевым тренерам. Так, многие крупные финансовые компании предоставляют массу возможностей быстро и просто изучить необходимую информацию. Компания БКС не является исключением, и на сайте учебного центра БКС можно подобрать как платные, так и бесплатные курсы. Также действует и уникальная система онлайн-обучения investments101.ru, которая представляет собой целый комплекс упражнений, курсов и тестов для новичков.

Третье. Набивайте руку. Не спешите рисковать реальными деньгами. Избежать серьезных потерь и негативного опыта поможет «пристрелка» на виртуальной бирже. Получив столь ценный опыт, вы сможете минимизировать риск потери реальных денег.

И в заключение — будьте готовы к ошибкам. К сожалению, этот этап не миновали даже самые маститые игроки в ту пору, когда они были новичками.

Разумеется, обращение в надежную брокерскую компанию с командой экспертов минимизирует ваши ошибки. Так, финансовые советники БКС готовы предоставить консультацию по формированию портфеля для достижения ваших личных целей.

Ждем всех, кому интересна тема инвестиций в филиале БКС Премьер в Омске по адресу: улица Ленина, 6 и приглашаем посетить Конференцию с Александром Кареевским для частных инвесторов.

6 апреля в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля в 18:30.

Вход свободный!

Необходима предварительная запись по телефону 8 800 500 70 85 или на сайте promo.bcspremier.ru/conf-omsk

Количество мест ограничено! Ждем Вас в гости!



*Услуги оказывает ООО «Компания БКС», Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 8 800 500 40 40.

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