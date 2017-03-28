Три простых правила успешной торговли на бирже

Второе. Необходимо освоить теорию. Не стоит лениться изучить принципы работы биржи, на которой вы хотите торговать, и тем более обращаться с вопросами «гуру» торгов и биржевым тренерам. Так, многие крупные финансовые компании предоставляют массу возможностей быстро и просто изучить необходимую информацию. Компания БКС не является исключением, и на сайте учебного центра БКС можно подобрать как платные, так и бесплатные курсы. Также действует и уникальная система онлайн-обучения investments101.ru, которая представляет собой целый комплекс упражнений, курсов и тестов для новичков.