Супергеройский квест для юных омичей

Хотите организовать веселый День рождения для своего ребенка?
Если ваша занятость не дает такой возможности, сотрудники детского города ЧАДОГРАД предлагают исправить эту ситуацию! Не тратьте время на будничные хлопоты по поводу организации праздника для ребенка, просто приходите вместе с ним к нам и приводите всех гостей!
На этот раз в ЧАДОГРАДе властвуют супер-герои. Именинника и его гостей встретит Человек-паук, который расскажет, что город захватили злодеи и угрожают его разрушить, и от спасателей в лице именинника и его друзей потребуется немало силы, ловкости и знаний, чтобы выгнать незваных гостей.
Известная злодейка Харли Квин предложит юным отважным борцам за справедливость пройти несколько испытаний.
Так, во время игровой программы на главной городской площади, где Харли устроит грандиозный беспорядок, самые смелые попробуют сразиться со злодейкой Квин.
Далее все отправятся тушить пожар и составлять фоторобот. А пока дети будут искать особое послание, Харли отправится в развлекательный парк…
В развлекательном парке будет предложено сразиться на игровых автоматах, а всемогущая злодейка Харли Квин признает свое поражение!
Мы определенно знаем, как развлечь именинника и его гостей, а также доставить удовольствия всем в этот день!
До встречи в Чадограде!
МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
vk.com/chadograd_omsk
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