Супергеройский квест для юных омичей

На этот раз в ЧАДОГРАДе властвуют супер-герои. Именинника и его гостей встретит Человек-паук, который расскажет, что город захватили злодеи и угрожают его разрушить, и от спасателей в лице именинника и его друзей потребуется немало силы, ловкости и знаний, чтобы выгнать незваных гостей.