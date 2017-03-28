Сибирский форум здоровья и красоты пройдет в Омске в новом формате

В рамках Форума специалисты проведут бесплатное комплексное обследование здоровья. Каждый желающий сможет узнать свой рост и вес с подсчетом индекса массы тела, пройти электрокардиографию, спирографию (состояние бронхологической системы), обследование сосудов, определить уровень холестерина и глюкозы крови, узнать свое психоэмоциональное состояние на основе тестирования, а также пройти исследование на смокелайзере. Всех желающих осмотрит стоматолог-гигиенист и врач-офтальмолог.