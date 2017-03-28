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Сибирский форум здоровья и красоты пройдет в Омске в новом формате

28 марта 2017, 15:58
Сибирский форум здоровья и красоты пройдет в Омске в новом формате

6-7 апреля областной Конгресс-холл объединит специалистов индустрии красоты и здоровья.

Организатором Форума традиционно выступает Агентство развития и инвестиций Омской области при поддержке регионального

Правительства и заинтересованных предприятий отрасли.

«В этом году площадкой для проведения Форума станет областной Конгресс-холл. Специалисты отрасли получат возможность приобрести новых деловых партнеров, продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом», — отмечают в региональном Агентстве развития и инвестиций.

Выставочная экспозиция Форума, представленная двумя направлениями - «Территория красоты» и «Территория здоровья», в этом году разместится на втором этаже Конгресс-холла. Ведущие терапевты, хирурги, анестезиологи, косметологи, массажисты, стилисты, мастера маникюра и педикюра поделятся своими знаниями, продемонстрируют новинки индустрии и проконсультируют гостей Форума.

В рамках Форума специалисты проведут бесплатное комплексное обследование здоровья. Каждый желающий сможет узнать свой рост и вес с подсчетом индекса массы тела, пройти электрокардиографию, спирографию (состояние бронхологической системы), обследование сосудов, определить уровень холестерина и глюкозы крови, узнать свое психоэмоциональное состояние на основе тестирования, а также пройти исследование на смокелайзере. Всех желающих осмотрит стоматолог-гигиенист и врач-офтальмолог.

Для специалистов Форума организованы конкурсная и деловая программы - всероссийский конкурс профессионального мастерства «Битва массажистов», первенство профессионального мастерства «Искусство красоты», чемпионат по неотложной помощи, а также состязание по перманентному макияжу.

Форум соберет профессионалов, ученых, медицинских работников и предпринимателей, занятых в сфере медицины на научно-практическую конференцию «Мужское и женское здоровье: междисциплинарный подход».

Сибирский форум готовит мастер-классы для специалистов ногтевого сервиса, различные семинары по косметике и продажам в индустрии красоты.

В рамках Форума пройдет мастер-класс по правильному уходу за кожей в весенний период.

Агентство приглашает всех заинтересованных посетить Сибирский форум здоровья и красоты.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте arvd.ru
Место проведения: Конгресс-холл областного Экспоцентра (ул.70 лет Октября 25/6).

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