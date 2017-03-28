Шведский форвард, выступавший в НХЛ, может перейти в Авангард

В регулярном чемпионате форвард стал вторым бомбардиром своей команды, набрал в 45 встречах 38 (12+26) очков. Кроме того, швед в 2011 году был выбран на драфте клубом «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером. За клуб НХЛ Сундстрем в сезоне 2013/14 провел только 11 игр, отметившись результативной передачей, остальное время он выступал в АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Нападающий является чемпионом мира 2012 года в составе сборной Швеции.