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Шведский форвард, выступавший в НХЛ, может перейти в Авангард

28 марта 2017, 07:39
Чемпион мира по хоккею.

Состав омского «Авангарда» может пополнить нападающий шведского клуба «Фрелуда» Юхан Сундстрем близок к переходу в стан «ястребов», сообщает агентство «Р-Спорт».

По информации источника агентства, данный переход завершится по окончании сезона в Швеции, в настоящее время «Фрелуда» выступает в четвертьфинале плей-офф Элитсерии. 24-летний Юхан Сундстрем в серии матчей на вылет провел лишь три игры из-за повреждения.

В регулярном чемпионате форвард стал вторым бомбардиром своей команды, набрал в 45 встречах 38 (12+26) очков. Кроме того, швед в 2011 году был выбран на драфте клубом «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером. За клуб НХЛ Сундстрем в сезоне 2013/14 провел только 11 игр, отметившись результативной передачей, остальное время он выступал в АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Нападающий является чемпионом мира 2012 года в составе сборной Швеции.

«Авангард» завершил нынешний сезон на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2-4.


Фото: theScore.com

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