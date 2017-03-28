Севернее Омска в реке обнаружили 19 вмерзших в лед трупов

О том, что лошади затонули в реке и вмерзли в нее, хозяин животных не соизволил заявить в надзорные органы.
По данным пресс-службы регионального Росельхознадзора, ЧП произошло в декабре 2016 года. Как стало известно, с подворья Никулина Бориса, который проживает в деревне Усть-Логатка Крутинского района, 28 декабря ушли лошади в количестве 19 голов, а 30 декабря мужчина обнаружил затонувших животных в реке Оша на границе Крутинского и Тюкалинского районов. При этом мужчина никуда не сообщил о произошедшем.
В январе комиссия в составе специалистов службы ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области, БУ «Тюкалинская ОМСББЖ» и БУ «ОСББЖ по Крутинскому району» на расстоянии 3,5 километров на юго-запад, вверх по течению реки Оша от деревни Колькуль выявила вмерзшие в реку трупы 19-ти лошадей.
Сразу же специалисты провели сбор патологического материала от погибших животных, который был направлен в Тюкалинскую ветеринарную лабораторию. По итогам исследований на заражение сибирской язвой пробы имеют отрицательный результат.
В отношении хозяина погибших животных возбуждено административное делопроизводство по части 3 статьи 10.8 КоАП России и по части 1 статьи 10.7 КоАП России в виде наложения штрафа на сумму 7 тысяч рублей. Кроме этого, по предписанию Никулин обязан утилизировать трупы животных в соответствии с ветеринарными правилами.
И, как стало известно, 26 марта животные доставлены на ГП «Кормиловский ветсанутильзавод».
Фото: иллюстрация
Фото в тексте: rsn-omsk.ru