Севернее Омска в реке обнаружили 19 вмерзших в лед трупов

По данным пресс-службы регионального Росельхознадзора, ЧП произошло в декабре 2016 года. Как стало известно, с подворья Никулина Бориса, который проживает в деревне Усть-Логатка Крутинского района, 28 декабря ушли лошади в количестве 19 голов, а 30 декабря мужчина обнаружил затонувших животных в реке Оша на границе Крутинского и Тюкалинского районов. При этом мужчина никуда не сообщил о произошедшем.