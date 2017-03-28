Работник СТО угнал BMW X5 и устроил гонки с ДПС по Омску - видео

В результате погони автомобиль BMW X5 был остановлен на улице 50 лет Профсоюзов. Установлено, что 25-летний житель областного центра права управления автомобилем не имеет, также у него не было документов на транспортное средство, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.