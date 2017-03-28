Работник СТО угнал BMW X5 и устроил гонки с ДПС по Омску - видео

В Омске автоинспекторы задержали нарушителя, который пытался уйти от погони на угнанном автомобиле BMW X5.
Задержал злоумышленника экипаж ДПС, который нес службу на улице Лукашевича. Внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль, двигавшийся по криволинейной траектории, водитель которого требование об остановке проигнорировал и предпринял попытку скрыться, увеличив скорость. При попытке уйти от преследования водитель иномарки допускал грубые нарушения ПДД, создавая на дороге аварийно-опасные ситуации.
В результате погони автомобиль BMW X5 был остановлен на улице 50 лет Профсоюзов. Установлено, что 25-летний житель областного центра права управления автомобилем не имеет, также у него не было документов на транспортное средство, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
За проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования сотрудников полиции задержанный привлечен к ответственности. Помимо этого, суд назначил ему административный арест на 10 суток в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ.
Дознаватели, выясняя обстоятельства обгона, установили, что подозреваемый работает на СТО автослесарем, после распития спиртных напитков он решил покататься по ночному городу на иномарке клиента.
Автовладельца, 55-летнего омича, оперативники уведомили о совершенном преступлении, который написал заявление о привлечении к уголовной ответственности злоумышленника. Санкция части 1 статьи 166 предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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