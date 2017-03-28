Помощники омских депутатов в виде з/п незаконно получили 414 тысяч

Напомним, месяц назад, 28 февраля, прокурором Омска Алексеем Полубояровым было внесено представление о выявлении многочисленных грубых фактов незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. Речь шла о нарушении оплаты труда помощников народных избранников. Выяснилось, что у надзорного ведомства имеются претензии к 21 депутату и 33 их помощникам.