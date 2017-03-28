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Помощники омских депутатов в виде з/п незаконно получили 414 тысяч

28 марта 2017, 15:02
Излишние расходы.

Сегодня, 28 марта, на внеочередном заседании комитета по регламенту председатель Горсовета Галина Горст назвала общую величину незаконных выплат помощникам омских депутатов:

- Общая сумма излишне выплаченных средств это 414 тысяч рублей. На сегодняшний день две трети этой суммы возвращены в бюджет города Омска. Работа по остальным суммам продолжается.

Напомним, месяц назад, 28 февраля, прокурором Омска Алексеем Полубояровым было внесено представление о выявлении многочисленных грубых фактов незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. Речь шла о нарушении оплаты труда помощников народных избранников. Выяснилось, что у надзорного ведомства имеются претензии к 21 депутату и 33 их помощникам.

На сегодняшний день, большая часть помощников уже вернула незаконно полученные зарплаты. Отдельные депутаты пообещали вернуть деньги за своих помощников.

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