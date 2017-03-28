Помощники омских депутатов в виде з/п незаконно получили 414 тысяч

Сегодня, 28 марта, на внеочередном заседании комитета по регламенту председатель Горсовета Галина Горст назвала общую величину незаконных выплат помощникам омских депутатов:
- Общая сумма излишне выплаченных средств это 414 тысяч рублей. На сегодняшний день две трети этой суммы возвращены в бюджет города Омска. Работа по остальным суммам продолжается.
Напомним, месяц назад, 28 февраля, прокурором Омска Алексеем Полубояровым было
На сегодняшний день, большая часть помощников уже вернула незаконно полученные зарплаты. Отдельные депутаты пообещали вернуть деньги за своих помощников.