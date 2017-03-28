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ОНПЗ сообщили, кто травит Омск газами – карты и схемы переданы в СК

28 марта 2017, 12:55
ОНПЗ сообщили, кто травит Омск газами – карты и схемы переданы в СК

Информация о предполагаемых источниках загрязнения воздуха была предоставлена руководству Нефтеперерабатывающего завода жителями Омска. Далее ОНПЗ передал все данные в Следственный комитет и Росприроднадзор.

Управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-ОНПЗ» сообщает, что обращения омичей, содержащие «версии о возможных источниках выбросов в атмосферу в черте города», направлены «в адрес Управления Росприроднадзора по Омской области и Следственного управления Следственного комитата по Омской области официально».

Уточняется, что в распоряжение ОНПЗ поступило более 20 обращений граждан на тему загрязнения воздуха. Данные включают в себя наименования конкретных предприятий, адреса их производств, а также карты и схемы местности. Информация не будет разглашена до окончания следствия.

Омский НПЗ благодарит омичей и напоминает, что за предоставление информации о загрязнении воздуха, которая подтвердится в ходе расследования, будет выплачено вознаграждение.


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