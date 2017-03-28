Омские дороги опасны, предупреждение от Госавтоинспекции

Госавтоинспекция по Омской области обращает внимание автомобилистов на тот факт, что в некоторых местах на проезжей части сохраняются гололедные условия даже при «плюсовой» температуре, также опасность представляют покрытые льдом дороги, поверх которых находится вода, поскольку в подобных условиях сцепление с дорогой практически теряется. Такие обстоятельства могут привести к тому, что транспортные средства теряют управление, а их экстренная остановка становится невозможной при возникновении непредвиденной ситуации.