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Омские дороги опасны, предупреждение от Госавтоинспекции

28 марта 2017, 16:32
Сложные погодные условия.

Сложившиеся в настоящее время в Омском регионе погодные условия создают опасные условия при участии в дорожном движении для водителей и пешеходов.

Госавтоинспекция по Омской области обращает внимание автомобилистов на тот факт, что в некоторых местах на проезжей части сохраняются гололедные условия даже при «плюсовой» температуре, также опасность представляют покрытые льдом дороги, поверх которых находится вода, поскольку в подобных условиях сцепление с дорогой практически теряется. Такие обстоятельства могут привести к тому, что транспортные средства теряют управление, а их экстренная остановка становится невозможной при возникновении непредвиденной ситуации.

Кроме того, осадки в виде дождя и мокрого снега приводят к ограничению видимости, из-за чего водитель не всегда может заметить пешехода, который пересекает проезжую часть в неположенном месте. В связи с этим, все участники дорожного движения должны соблюдать ПДД.

Кроме того, пешеходам даже при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо проявлять бдительность, убедившись, что водители его увидели и пропускают.

Сегодня, 28 марта, в утренние часы на территории областного центра сотрудники ГИБДД зарегистрировали около 20 ДТП, в которых люди не пострадали. Отмечается, что причиной этих столкновений стали несоблюдение автомобилистами дистанции и правил маневрирования.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

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