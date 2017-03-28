Омичка блокировала проезд для скорой, когда медики ехали к ребенку

Продолжает обрастать новыми подробностями инцидент с автоледи, которая, как сообщили через соцсеть очевидцы, вечером 27 марта не пропустила карету скорой помощи, объяснив это тем, что не умеет сдавать назад.
По словам медработника, девушка-водитель видела карету скорой помощи, которая ехала с включенным проблесковым маячком, но даже не попыталась дать спецтранспорту дорогу и требовала пропустить ее. Фельдшер отметила, что проезд во дворе, заставленном машинами, очень узкий, водитель скорой помощи объяснял девушке, что не сможет проехать обратно, на что та заявила, что она не умеет ездить задним ходом и сдавать назад не будет.
В результате бригаде скорой помощи пришлось идти до подъезда пешком десятки метров. Вызов был к двухлетнему ребенку, у которого болел живот.
Родителям ребенка медики предложили проехать в больницу, но от госпитализации они отказались. По словам врача, если бы ребенка пришлось нести в машину, то они бы справились. Когда они вышли из подъезда, девушки уже не было, водитель сказал, что «она сдала-таки задом».
Кроме того, фельдшер отметила, что автомобили скорой частенько не пропускают во дворах, и зачастую именно девушки.