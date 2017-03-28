Омичка блокировала проезд для скорой, когда медики ехали к ребенку

По словам медработника, девушка-водитель видела карету скорой помощи, которая ехала с включенным проблесковым маячком, но даже не попыталась дать спецтранспорту дорогу и требовала пропустить ее. Фельдшер отметила, что проезд во дворе, заставленном машинами, очень узкий, водитель скорой помощи объяснял девушке, что не сможет проехать обратно, на что та заявила, что она не умеет ездить задним ходом и сдавать назад не будет.