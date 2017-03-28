Город55
ГлавноеВсе новости

На ремонт омских дорог выделено 700 млн, перечень магистралей

28 марта 2017, 08:35
Работы начнутся в июне.

Омский Минстрой в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог пассажирского транспорта Омской области» распределил «дорожные» субсидии. На ремонт дорог в городе и 12 муниципальных образованиях из бюджета направлено 705 миллионов рублей, сообщает «Омская Губерния».

Основная часть выделенных средств (450 млн) в первую очередь пойдет на ремонт 14 омских улиц: улица 22 Декабря, проспект Королева, улица 25 Северная, улица Заозерная, улица 22 Партсъезда, улица Госпитальная, улица 2-я Восточная, улица Сибирский проспект, улица Волгоградская, улица Авиационная, улица Гашека, Красноярский тракт, а также подходы и круговая развязка Ленинградского моста. Помимо этого, в 2017 году запланирован ремонт еще 18 магистралей.

На 255 млн рублей будет осуществляться ремонт автодорог в Калачинском, Исилькульском, Любинском, Крутинском, Называевском, Муромцевском, Нововаршавском, Нижнеомском, Тарском и Тюкалинском районах.

Работы на всех объектах начнутся в начале июня. Объем дорожного фонда в настоящее время составляет 7 млрд рублей. Из этих средств свыше 2 млрд в качестве субсидий будут предоставлены муниципалитетам, на мероприятия по содержанию дорожной сети пойдет более 1 млрд 700 млн рублей, более 1 млрд 200 млн направят на строительство и реконструкцию дорог и порядка, 1,5 млрд – на текущий капитальный ремонт магистралей.

#Новости#Недвижимость#Стройка#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20