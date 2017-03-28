На ремонт омских дорог выделено 700 млн, перечень магистралей

Работы на всех объектах начнутся в начале июня. Объем дорожного фонда в настоящее время составляет 7 млрд рублей. Из этих средств свыше 2 млрд в качестве субсидий будут предоставлены муниципалитетам, на мероприятия по содержанию дорожной сети пойдет более 1 млрд 700 млн рублей, более 1 млрд 200 млн направят на строительство и реконструкцию дорог и порядка, 1,5 млрд – на текущий капитальный ремонт магистралей.

