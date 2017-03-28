На ремонт омских дорог выделено 700 млн, перечень магистралей

Омский Минстрой в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог пассажирского транспорта Омской области» распределил «дорожные» субсидии. На ремонт дорог в городе и 12 муниципальных образованиях из бюджета направлено 705 миллионов рублей, сообщает «Омская Губерния».
Основная часть выделенных средств (450 млн) в первую очередь пойдет на ремонт
На 255 млн рублей будет осуществляться ремонт автодорог в Калачинском, Исилькульском, Любинском, Крутинском, Называевском, Муромцевском, Нововаршавском, Нижнеомском, Тарском и Тюкалинском районах.
Работы на всех объектах начнутся в начале июня. Объем дорожного фонда в настоящее время составляет 7 млрд рублей. Из этих средств свыше 2 млрд в качестве субсидий будут предоставлены муниципалитетам, на мероприятия по содержанию дорожной сети пойдет более 1 млрд 700 млн рублей, более 1 млрд 200 млн направят на строительство и реконструкцию дорог и порядка, 1,5 млрд – на текущий капитальный ремонт магистралей.