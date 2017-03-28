На Омск надвигаются заморозки до -9 со снегом и метелью



Завтра, 29 марта, по области и в Омске выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя (в связи с чем на дорогах вероятно образование гололедных явлений). Днем температура поднимется до +6, ночью -3…+2. Кроме этого, есть вероятность увеличения скорости ветра до 14 метров в секунду, местами порывы до 19 м/с.