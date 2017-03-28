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На Омск надвигаются заморозки до -9 со снегом и метелью

28 марта 2017, 20:02
Ждем апреля…

Ранее омские синоптики сообщали, что в конце первого весеннего месяца ожидаются осадки, а температура воздуха ночью повысится от -6…-11 до 0…-5 градусов, а днем потеплеет до +6.


Прогноз на три дня:


Завтра, 29 марта, по области и в Омске выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя (в связи с чем на дорогах вероятно образование гололедных явлений). Днем температура поднимется до +6, ночью -3…+2. Кроме этого, есть вероятность увеличения скорости ветра до 14 метров в секунду, местами порывы до 19 м/с.


В четверг, 30 марта, ночью от -2 до -7, днём столбики термометров поднимутся до +4. Также как и днем, раньше по области пройдут дождь и мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду.


В пятницу, 31 марта, в течение дня снег, метель, слабые гололедные явления. Ветер при порывах может достичь 20 м/с. Дневная температура от -3 до +2 градусов, ночью похолодает до -9.

Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Город
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