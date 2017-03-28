Мужчина зарезал жену, затем накинулся с ножом на дочь

В ходе следственных мероприятий установлено: 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района в семье обвиняемого во время совместного распития спиртного вспыхнула ссора с сожительницей, в результате чего мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.