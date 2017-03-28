Мужчина зарезал жену, затем накинулся с ножом на дочь

Уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летнего тарчанина, который обвиняется в совершении сразу двух преступлений, вместе с подписанным межрайонным прокурором обвинительным заключением, направлено в Тарский городской суд.
Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России – статье 105 части 1 – убийство и статье 111 части 2 пункта «з» - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе следственных мероприятий установлено: 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района в семье обвиняемого во время совместного распития спиртного вспыхнула ссора с сожительницей, в результате чего мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.
Далее, увидев, что в кухню зашла дочь погибшей, мужчина набросился на нее, повалил на пол и ударил в область спины ножом, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.
Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данных преступлений.
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