Девушка не пропустила скорую в Омске из-за неумения сдавать задом

Первоначально информация о «представительнице прекрасного пола, не пропустившей карету скорой помощи» появилась на странице vk.com/omsk_vk. К настоящему моменту пост собрал более 100 комментариев.
Анонимное сообщение пришло от очевидца, который наблюдал происходящее около 22 часов 27 марта во дворе дома по улице Дианова,3:
«Сегодня, в 22:00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!»
Далее неравнодушный гражданин возмущенно напоминает, что это далеко не первый случай, когда сотрудники экстренных служб не могут оперативно добраться до места вызова из-за схожих дорожных ситуаций.
Подписчики паблика отреагировали очень эмоционально. Неизвестной девушке-водителю посоветовали (в вежливом пересказе) пересдать на права и научиться наконец «сдавать задом». Другие встали на защиту омички, сказав, что никого в автошколах не учат нормально «сдавать назад» и девушка «не виновата».
В итоге в ситуацию вмешалось омское Следственное управление СК РФ. По сообщениям СМИ назначена доследственная проверка. Следователи выяснят все обстоятельства инцидента, произошедшего 27 марта на улице Дианова,3, а также возможные последствия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Фото: vk.com/omsk_vk
Напомним, проблема с непропуском автомобилей экстренных служб получила широкий общественный резонанс после инцидента в городе Петропавловск-Камчатский. Нежелание пропустить автомобиль скорой помощи привело к трагичным последствиям: