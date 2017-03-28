Девушка не пропустила скорую в Омске из-за неумения сдавать задом

«Сегодня, в 22:00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!»