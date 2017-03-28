Город55
ГлавноеВсе новости

Девушка не пропустила скорую в Омске из-за неумения сдавать задом

28 марта 2017, 15:29
Возмущение в соцсетях, проверка СК.

Первоначально информация о «представительнице прекрасного пола, не пропустившей карету скорой помощи» появилась на странице vk.com/omsk_vk. К настоящему моменту пост собрал более 100 комментариев.

Анонимное сообщение пришло от очевидца, который наблюдал происходящее около 22 часов 27 марта во дворе дома по улице Дианова,3:

«Сегодня, в 22:00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!»

Далее неравнодушный гражданин возмущенно напоминает, что это далеко не первый случай, когда сотрудники экстренных служб не могут оперативно добраться до места вызова из-за схожих дорожных ситуаций.

Подписчики паблика отреагировали очень эмоционально. Неизвестной девушке-водителю посоветовали (в вежливом пересказе) пересдать на права и научиться наконец «сдавать задом». Другие встали на защиту омички, сказав, что никого в автошколах не учат нормально «сдавать назад» и девушка «не виновата».

В итоге в ситуацию вмешалось омское Следственное управление СК РФ. По сообщениям СМИ назначена доследственная проверка. Следователи выяснят все обстоятельства инцидента, произошедшего 27 марта на улице Дианова,3, а также возможные последствия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.


Фото: vk.com/omsk_vk



Напомним, проблема с непропуском автомобилей экстренных служб получила широкий общественный резонанс после инцидента в городе Петропавловск-Камчатский. Нежелание пропустить автомобиль скорой помощи привело к трагичным последствиям: пациент скончался до приезда медиков. За рулем легкового автомобиля, блокировавшего проезд, также была женщина.



#Новости#Здоровье#Город#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20