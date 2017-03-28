Автоледи протаранила Дэу с детьми в салоне, есть пострадавший



«27 марта около 19:00 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе. Прибывшие на место инспекторы предварительно установили: 26-летняя омичка, управляя автомобилем Lada Priora, при движении по улице 4-я Поселковая на перекрестке с улицей Химиков допустила столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, под управлением 30-летней женщины. На момент аварии в салоне последнего находились двое детей – девочка и мальчик – трех и двух лет соответственно. В результате аварии за медицинской помощью обратилась водитель Daewoo Matiz, после осмотра медиков женщина отпущена. По факту данного ДТП назначена и проводится проверка».

