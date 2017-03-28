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Автоледи протаранила Дэу с детьми в салоне, есть пострадавший

28 марта 2017, 10:18
ДТП В Советском округе.

Накануне вечером в Омске на пересечении улиц 4-я Поселковая и Химиков произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись два транспортных средства под управлением женщин. Известно, что в одном из них ехали малолетние дети – 3-летняя девочка и 2-летний мальчик.


В отделе пропаганды ГИБДД порталу Gorod55.ru сообщили подробности данной аварии:


«27 марта около 19:00 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе. Прибывшие на место инспекторы предварительно установили: 26-летняя омичка, управляя автомобилем Lada Priora, при движении по улице 4-я Поселковая на перекрестке с улицей Химиков допустила столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, под управлением 30-летней женщины. На момент аварии в салоне последнего находились двое детей – девочка и мальчик – трех и двух лет соответственно. В результате аварии за медицинской помощью обратилась водитель Daewoo Matiz, после осмотра медиков женщина отпущена. По факту данного ДТП назначена и проводится проверка».

Фото: иллюстрация

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