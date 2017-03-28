11 лет, 40 минут в день - итоги жизни Одноклассников

Социальная сеть «Одноклассники» в минувший понедельник отметила свой 11-й день рождения. Администрация интернет-ресурса подвела итоги прошедших лет.
За годы своего существования «Одноклассники» входили в семерку самых популярных сайтов в мире. Пользователи социальной сети проводят в режиме онлайн в среднем 41 минуту в день, что является одним из наиболее высоких показателей на просторах российского интернета.
В 2016 году социальная сеть запустила ряд интересных проектов, в числе которых интеграция с Instagram (публикация снимков из соцсети в «Одноклассниках»), приложения для просмотра видео ОК Video для Smart TV и для просмотра стримов ОК Live с виртуальными масками, а также начало работы сервисов для ведения прямых трансляций и быстрого обмена личными сообщениями
Лишь в феврале нынешнего года приложение ОК messages пользователи скачали более миллиона раз, а просмотры стримов ОК Live достигают показателя в 104 млн просмотров. Кроме того, в сеть ежемесячно выходят 73 млн пользователей «Одноклассников», загружая ежедневно 18,3 млн новых фотографий и запуская 300 млн видеороликов.
Кроме того, онлайн-шоу «ОК на связи!» вышло на ТВ, транслируемое телеканалом «Москва 24». К данному моменту вышло уже 35 выпусков и с участием приглашенных звезд, так, в 2017 году в шоу приняли участие Сергей Безруков, Евгений Миронов, Константин Эрнст, Егор Крид.