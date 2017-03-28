11 лет, 40 минут в день - итоги жизни Одноклассников

В 2016 году социальная сеть запустила ряд интересных проектов, в числе которых интеграция с Instagram (публикация снимков из соцсети в «Одноклассниках»), приложения для просмотра видео ОК Video для Smart TV и для просмотра стримов ОК Live с виртуальными масками, а также начало работы сервисов для ведения прямых трансляций и быстрого обмена личными сообщениями



Лишь в феврале нынешнего года приложение ОК messages пользователи скачали более миллиона раз, а просмотры стримов ОК Live достигают показателя в 104 млн просмотров. Кроме того, в сеть ежемесячно выходят 73 млн пользователей «Одноклассников», загружая ежедневно 18,3 млн новых фотографий и запуская 300 млн видеороликов.