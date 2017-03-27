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Зарплаты омских чиновников продолжают расти

27 марта 2017, 11:55
Положительная статистика.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Омскстат) посчитал, на сколько изменилась численность и зарплата омских чиновников в 2016 году.

Выяснилось, что численность сотрудников госорганов и органов местного самоуправления региона в 2016 году составила 28,7 тысяч человек, что на 300 человек (или 0,9%) меньше, чем в 2015 году.

В исследовании Омскстата отмечается, что на конец 2016 в среднем на 10 тысяч омичей приходилось 94 федеральных, 18 региональных и 34 муниципальных чиновника.

Что касается заработной платы сотрудников госорганов и органов местного самоуправления, то она в 2016 году выросла на 3498 рублей (на 8,7%) и составила 43668 рублей.

Фото: иллюстрация

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