Зарплаты омских чиновников продолжают расти

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Омскстат) посчитал, на сколько изменилась численность и зарплата омских чиновников в 2016 году.
Выяснилось, что численность сотрудников госорганов и органов местного самоуправления региона в 2016 году составила 28,7 тысяч человек, что на 300 человек (или 0,9%) меньше, чем в 2015 году.
В исследовании Омскстата отмечается, что на конец 2016 в среднем на 10 тысяч омичей приходилось 94 федеральных, 18 региональных и 34 муниципальных чиновника.
Что касается заработной платы сотрудников госорганов и органов местного самоуправления, то она в 2016 году выросла на 3498 рублей (на 8,7%) и составила 43668 рублей.
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