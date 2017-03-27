Выброс в Омске: в воздухе не только этилмеркаптан, виновник не найден

Несмотря на заявления регионального Росприроднадзора, в центральном ведомстве утверждают, что предприятие, виновное в загрязнении Омского воздуха по-прежнему не найдено.
Михаил Оводков, начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора, сообщает, что проверки продолжаются и говорить о виновнике загрязнения пока рано:
«У нас идет проверка по ряду предприятий, которые в своих технологиях используют этилмеркаптан. Кроме того, у нас есть основания полагать, что не только выбросы этилмеркаптана вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Омске. Нами исследуется широкий спектр веществ. И пока не идет речь о том, что мы выявили виновное предприятие в загрязнении воздуха в Омске. Результаты проверок покажут, кто действительно допускал нарушения воздухоохранного законодательства в тот период времени, на который приходилось максимальное количество жалоб», - рассказал Оводков агентству
Напомним, уже третью неделю омичи жалуются на резкий запах газа в воздухе Омска. Зафиксировано, что в один из дней содержание вещества этилмеркаптан в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 400 раз. В пятницу, 24 марта, исполняющий обязанности омского Управления Росприроднадзора Сергей Еремин сообщил, что источник выброса найден. По версии регионального Росприроднадзора, виновником утечки стал Нижегородский институт прикладных технологий – подрядчик ОНПЗ, ответственный за работы на буферных прудах нефтезавода.
«На самом деле мы на сегодняшний день виновных лиц не выделяем, для этого не собрано достаточного количества доказательств. Мы постарались максимально объективно отобрать предприятия города из числа наиболее крупных (для проверок - ред.), в число которых вошли ПАО «Омский каучук», ООО «НИПТ», Омский НПЗ, омский завод полипропилена «Полиом» и городские ТЭЦ. О результатах проверок будет сообщено позднее», добавляет Михаил Оводков.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, по факту загрязнения воздуха в городе следственными органами омского СК РФ возбуждено уголовное дело. Подробности дела пока неизвестны.
Сегодня, 27 марта, омичи отмечают, что запах этилмеркаптана исчез. Краткосрочное ли это улучшение или резкий запах больше не появится в омском воздухе – покажет время.