Выброс в Омске: в воздухе не только этилмеркаптан, виновник не найден

«У нас идет проверка по ряду предприятий, которые в своих технологиях используют этилмеркаптан. Кроме того, у нас есть основания полагать, что не только выбросы этилмеркаптана вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Омске. Нами исследуется широкий спектр веществ. И пока не идет речь о том, что мы выявили виновное предприятие в загрязнении воздуха в Омске. Результаты проверок покажут, кто действительно допускал нарушения воздухоохранного законодательства в тот период времени, на который приходилось максимальное количество жалоб», - рассказал Оводков агентству Neftegaz.RU.



Напомним, уже третью неделю омичи жалуются на резкий запах газа в воздухе Омска. Зафиксировано, что в один из дней содержание вещества этилмеркаптан в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 400 раз. В пятницу, 24 марта, исполняющий обязанности омского Управления Росприроднадзора Сергей Еремин сообщил, что источник выброса найден. По версии регионального Росприроднадзора, виновником утечки стал Нижегородский институт прикладных технологий – подрядчик ОНПЗ, ответственный за работы на буферных прудах нефтезавода.