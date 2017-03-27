В Омске запустили асфальтовый завод - ремонт 32 магистралей

Всего же в 2017 году в городе отремонтируют 32 автодороги на общей площади 893,5 тысяч квадратных метров. В список дорог первой очереди вошли следующие улицы: Авиационная (от улицы 22 Декабря до улицы Транссибирской), 22 Декабря (от улицы Полярной до Исилькульского тракта), 5-я Кировская (от улицы Олега Кошевого до пересечения с улицей Талалихина), Волгоградская (от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов), Гашека (от улицы Машиностроительной до проспекта Сибирского), Заозёрная (от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозерной), 2-я Восточная (от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны улицы Нейбута), Госпитальная (от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной), 25-я Северная (от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта), XXII Партсъезда (от улицы 1-й Челюскинцев до улицы Раздольной).