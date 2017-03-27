В Омске запустили асфальтовый завод - ремонт 32 магистралей

Сегодня, 27 марта, в Омске начал работу муниципальный асфальтовый завод. Предприятие позволит дорожникам при аварийно-восстановительном ремонте применять на просохших участках улично-дорожной сети горячий асфальт. За выпуск асфальтно-бетонной смеси отвечает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
На данный момент ремонт дорог в Омске проводится с помощью инертных материалов, в том числе гранулята и методом обратной пропитки, отмечает директор департамента горхозяйства Сергей Фролов. Таким образом приведено в порядок более двух тысяч квадратных метров дороги, сообщает пресс-служба омской мэрии. Планируется, что с запуском асфальтового завода увеличатся и темпы, и качество выполняемых работ.
Напомним, ранее в Омске утвержден список и составлены сметы на ремонт 14 дорог первой очереди – а рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В приоритете – магистрали с интенсивным движением, движением общественного транспорта, дороги в неудовлетворительном техническом состоянии, а также участки дорог, обеспечивающие транспортные связи с ранее отремонтированными дорогами и федеральными магистралями на выездах из города.
Всего же в 2017 году в городе отремонтируют 32 автодороги на общей площади 893,5 тысяч квадратных метров. В список дорог первой очереди вошли следующие улицы: Авиационная (от улицы 22 Декабря до улицы Транссибирской), 22 Декабря (от улицы Полярной до Исилькульского тракта), 5-я Кировская (от улицы Олега Кошевого до пересечения с улицей Талалихина), Волгоградская (от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов), Гашека (от улицы Машиностроительной до проспекта Сибирского), Заозёрная (от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозерной), 2-я Восточная (от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны улицы Нейбута), Госпитальная (от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной), 25-я Северная (от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта), XXII Партсъезда (от улицы 1-й Челюскинцев до улицы Раздольной).
Также в списке названы проспекты – Сибирский (от улицы Новокирпичной до улицы Гашека) и Королёва (от улицы Химиков до улицы Заозерной и от улицы 7-й Дунайской до Красноярского тракта); Красноярский тракт (от путепровода по улице Заозерной до границы города Омска) и круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова).
Фото: vk.com/omsk