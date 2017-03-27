Сбил пешехода и скрылся, полиция нашла автомобиль с багровыми пятнами

Информация о госпитализации 32-летнего мужчины, получившего множественные телесные повреждения, поступила в дежурную часть около 22:30 часов 25 марта. Пострадавший при опросе пояснил, что получил травмы в результате ДТП, случившееся в районе 160 километра трассы Тара-Усть-Ишим, где он был сбит. При осмотре места происшествия полицейские изъяли осколки передней фары и фрагменты лакокрасочного покрытия серебристого цвета.