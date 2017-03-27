Сбил пешехода и скрылся, полиция нашла автомобиль с багровыми пятнами

Сотрудники ОМВД России по Тевризскому району задержали мужчину, который подозревается в нарушении правил ПДД и эксплуатации транспортных средств – наезд на пешехода и оставление места ДТП.
Информация о госпитализации 32-летнего мужчины, получившего множественные телесные повреждения, поступила в дежурную часть около 22:30 часов 25 марта. Пострадавший при опросе пояснил, что получил травмы в результате ДТП, случившееся в районе 160 километра трассы Тара-Усть-Ишим, где он был сбит. При осмотре места происшествия полицейские изъяли осколки передней фары и фрагменты лакокрасочного покрытия серебристого цвета.
В ходе дальнейших разыскных мероприятий оперативники обнаружили на территории одного из домовладений автомобиль ВАЗ-21102 с повреждениями бампера, капота, фары, а также с множественными трещинами на лобовом стекле. Помимо этого, пятна багрового цвета имелись на передней правой двери.
Владелец автомобиля, 19-летний молодой человек, доставлен в местный отдел полиции. Проверка продолжается. После получения результатов экспертизы о степени тяжести травм, полученных потерпевшим, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
По материалам пресс-службы ОМВД России по Тевризскому району